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محمود خالد

تصفية "مواليد" الاتحاد؟ .. ثلاثي أوروبا يراقب جورج إلينيخنا بعد تألقه في إسبانيا!

انتقالات
الاتحاد
جورج إلينيخينا
دوري روشن السعودي
شالكه 04
وست هام
جنوى

في الوقت الذي لم يحسم فيه نادي الاتحاد، سوى صفقة وحيدة، إلا أنه قد يشهد رحيل "أجنبي" جديد في فترة الميركاتو الصيفي.

الاتحاد الذي تعاقد مع المدير الفني الألماني ينز فيسينج، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، تعاقد مع راكان كعبي من الفيحاء، فيما استغنى عن أربعة لاعبين - حتى اللحظة -، بين رحيل ريكاردو كارابايو إلى ساراييفو البوسني، وانتقال عوض الناشري إلى الشباب، وحامد الشنقيطي للخلود، فضلًا عن توجيه الشكر إلى عبد العزيز البيشي.

  • مهاجم الاتحاد تحت أنظار أوروبية

    وذكر الصحفي ساشا تافوليري، عبر منصة (إكس)، إن المهاجم النيجيري الشاب جورج إلينيخنا، الذي خاض فترة 5 شهور مع الاتحاد، بات محط أنظار الأندية الأوروبية، بعد تميزه خلال معسكر الاتحاد.

    وخاضت بعثة الاتحاد، معسكرًا إعداديًا في مدينة ماريبا الإسبانية، حيث خاض أربع مباريات ودية، حقق خلالها فوزًا على أورلاندو بايرتس بنتيجة (3-2)، وتخطى لاس بالماس (2-1)، فيما لعب مباراتين في يوم واحد، حيث خسر بالبدلاء - صباحًا - أمام ريال مايوركا (2-4)، وتعادل بالأساسيين - مساءً - مع مالقا، بنتيجة (2-2).

    وقال سافوليري إن ناديي شالكة ووست هام يونايتد وجنوى، قاموا بالاستفسار عن اللاعب، والذي يرغب في العودة إلى أوروبا، إلا أنه لا يريد التعجل من أمره، في الوقت الذي قد لا يمانع فيه الاتحاد، فتح باب رحيل إلينيخنا، على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.

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  • بداية مميزة مع فيسينج

    وكان ينز فيسينج، الذي قاد جامبا أوساكا للقب دوري أبطال آسيا 2، قد منح الفرصة إلى جورج إلينيخنا، للمشاركة في المباريات الودية مع الاتحاد، فيما قدم صاحب الـ19 عامًا، أداءً مميزًا، حيث سجل هدفًا في شباك كلٍ من أورلاندو بايرتس ومالقا.

    المهاجم الذي يرتبط بعقد مع الاتحاد، حتى صيف 2029، لم ينل الفرصة الكافية مع الفريق الأول، تحت قيادة المدرب السابق سيرجيو كونسيساو، والذي دفع به أساسيًا في مباراة واحدة، أمام الحزم في الجولة العاشرة من دوري روشن.

    واعتمد كونسيساو على إلينيخنا، بشكل أكبر في دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم قلة دقائق المشاركة، حيث شارك بديلًا في أربع مباريات، وصولًا إلى ربع النهائي أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، قبل الخسارة بهدف نظيف، والتي أقصت العميد من البطولة.

    وكان الاتحاد قد تعاقد مع جورج إلينيخنا، الذي بدأ رحلته في أوروبا، ما بين البداية في نادي أميان الفرنسي، ثم الاحتراف في رويال أنتويرب البلجيكي، فيما قضى موسمًا ونصف مع موناكو، قبل أن يحط الرحال إلى الاتحاد، في صفقة قُدرت بمبلغ 33 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت".

  • بند لائحة دوري روشن يثير الجدل

    وكان الاتحاد أكثر الأندية التي اعتمدت على العناصر الشابة، خاصة في انتقالاتها الصيفية الماضية، حيث أكد رئيس شركة النادي، فهد سندي، أن توجه العميد حول ضم لاعبين أصغر سنًا، ما دفعه للاستغناء عن كريم بنزيما ونجولو كانتي في الفترة الشتوية.

    في المقابل، خرجت رابطة دوري المحترفين السعودي، ببند في اللائحة الجديدة، وفق المادة 13 (فقرة 13/1)، من بند قائمة اللاعبين الشباب الإضافي، فقد تقرر أن يكون جميع اللاعبين في تلك القائمة، إما سعوديين، أو في حال كانوا غير سعوديين، يكونوا من مواليد المملكة.

    هذا البند واجه الكثير من الاعتراضات، خاصة وأنه يلزم أندية دوري روشن باختيار اثنين فقط من اللاعبين الأجانب "المواليد" للمشاركة في دوري روشن، في الوقت الذي دعمت فيه أندية صفوفها، بالعديد من الأجانب أقل من 23 عامًا.

    وأمام تلك الاعتراضات، قررت الرابطة تأجيل تطبيق تلك المادة، لموسمين، ليتم بدء العمل بها، اعتبارًا من الموسم الرياضي "2028-2029".

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  • رحيل مرتقب لـ"شباب" الاتحرحيل مرتقب لـ"شباب" الاتحادد

    ورغم ذلك، إلا أن هناك توجهًا للاهتمام بمواهب الاتحاد الشابّة، خاصة مع رحيل ريكاردو كارابايو، ومن ثم النظر إلى جورج إلينيخنا، وكذلك الظهير الأيسر ماريو ميتاي، الذي أشارت التقارير إلى اقترابه من نادي جنوى الإيطالي.

    وكشفت تقارير عن اهتمام نادي الاتحاد، بالتعاقد مع المحور النيجيري رافائيل أونييديكا، إلا أن الصفقة باتت معقدة، بسبب دخول نادي آينتراخت فرانكفورت في السباق للحصول على اللاعب.

    في المقابل، تواصلت الإدارة الرياضية بالاتحاد، مع نادي الاتفاق، لبحث مدى إمكانية ضم لاعب الوسط مختار علي، في صفقة قد تشهد انتقال عبد الإله هوساوي إلى "النواخذة".

    وتوصلت إدارة الاتحاد، لاتفاق مع نيوم، على ضم الظهير الأيسر، فارس عابدي، بعقد لمدة أربعة مواسم، في إطار التمهيد لرحيل الألباني ماريو ميتاي نحو جنوى الإيطالي، مع الاتجاه لتعويضه بلاعب أجنبي في خط الوسط.

    يذكر أن تقارير برتغالية قد كشفت عن اقتراب نادي الاتحاد، من حسم صفقة مدوية، بالتعاقد مع البرتغالي بيدرو جونسالفس، نجم سبورتنج لشبونة، في صفقة قد تقدر بمبلغ 30 مليون يورو.