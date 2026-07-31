تصفية "مواليد" الاتحاد؟ .. ثلاثي أوروبا يراقب جورج إلينيخنا بعد تألقه في إسبانيا!

وكان ينز فيسينج، الذي قاد جامبا أوساكا للقب دوري أبطال آسيا 2، قد منح الفرصة إلى جورج إلينيخنا، للمشاركة في المباريات الودية مع الاتحاد، فيما قدم صاحب الـ19 عامًا، أداءً مميزًا، حيث سجل هدفًا في شباك كلٍ من أورلاندو بايرتس ومالقا.

المهاجم الذي يرتبط بعقد مع الاتحاد، حتى صيف 2029، لم ينل الفرصة الكافية مع الفريق الأول، تحت قيادة المدرب السابق سيرجيو كونسيساو، والذي دفع به أساسيًا في مباراة واحدة، أمام الحزم في الجولة العاشرة من دوري روشن.

واعتمد كونسيساو على إلينيخنا، بشكل أكبر في دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم قلة دقائق المشاركة، حيث شارك بديلًا في أربع مباريات، وصولًا إلى ربع النهائي أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، قبل الخسارة بهدف نظيف، والتي أقصت العميد من البطولة.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع جورج إلينيخنا، الذي بدأ رحلته في أوروبا، ما بين البداية في نادي أميان الفرنسي، ثم الاحتراف في رويال أنتويرب البلجيكي، فيما قضى موسمًا ونصف مع موناكو، قبل أن يحط الرحال إلى الاتحاد، في صفقة قُدرت بمبلغ 33 مليون يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت".