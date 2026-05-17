Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Nino Duit

"يملك رقم هاتفي" .. ناجلسمان يسخر من رئيس بايرن ميونخ بسبب حظوظ ألمانيا في كأس العالم

الجدل بدأ مبكرًا!

خلال ظهوره في برنامج "Aktuelles Sportstudio" الذي تبثه قناة ZDF في وقت متأخر من مساء السبت، تجنب يوليان ناجلسمان مرارًا وتكرارًا الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بوضع مانويل نوير.

 ورغم تزايد المؤشرات في هذا الاتجاه، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان حارس مرمى بايرن ميونيخ البالغ من العمر 40 عامًا سيعود إلى تشكيلة المنتخب الألماني للمشاركة في كأس العالم، مما سيؤدي إلى إرجاع أوليفر باومان إلى مقاعد البدلاء.

  • ماذا حدث؟

    ورد ناجلسمان بشكل أكثر صراحة على الانتقادات الأخيرة التي وجهها إليه أولي هونيس، كان رئيس نادي بايرن ميونيخ الشرفي قد اتهم مدرب المنتخب الوطني بإجراء تغييرات متكررة في تشكيلة الفريق.

    وقال هونيس: «إذا تمكنت ألمانيا من التماسك كفريق واحد رغم أن المدرب لم يشرك نفس التشكيلة الأساسية مرتين متتاليتين، فسيكون لدينا فرصة».

     وأضاف: "لم يلعب المنتخب الألماني أبدًا بنفس التشكيلة الأساسية مرتين متتاليتين — وأنا ألوم يوليان على ذلك، وقد أخبرته بذلك وجهًا لوجه بالفعل".

     كما ادعى هونيس أن مدرب بايرن السابق كان "مستاءً قليلاً" بعد محادثة جرت مؤخرًا.

    "أكنّ احتراماً كبيراً لأولي"، بدأ ناجلسمان رده بإشارة إلى الأسطورة: "لقد حقق نجاحاً لا يصدق ولعب دوراً رئيسياً في جعل بايرن ميونيخ النادي الذي هو عليه الآن — بما في ذلك مكانته في أوروبا. هونيس لديه رقم هاتفي المحمول. أنا سعيد دائمًا عندما يكون لديه شيء عاجل ليقوله. إذا رأى مجالًا للتحسين في شخصي أو في الفريق أو في التشكيلة، فمرحبًا به أن يتصل بي في أي وقت".

    ومع ذلك، رفض التغاضي عن اتهامين محددين وجههما هونيس. "نادراً ما أشعر بالإهانة"، بدأ ناجلسمان. ثم، بابتسامة متعجرفة، تناول انتقاد التناوب: "مثال واحد فقط: أليكس بافلوفيتش بدأ في سبتمبر. في أكتوبر تعرض لإصابة، لذا استبدلناه مرة واحدة. أشك في أن أولي كان سيشعر بالسعادة لو قلت: "هيا يا بافلو، الإصابة لا تهم، عليك أن تلعب في أكتوبر على أي حال".

  Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    تصحيح المعلومات المتعلقة بألكسندر بافلوفيتش

    في الأساس، كان ناجلسمان محقاً عندما قال إن التغييرات في التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني تكون أحياناً أمراً لا مفر منه بسبب الفترات الطويلة الفاصلة بين المباريات الدولية وخطر الإصابات. لكنه، في المثال الذي ساقه، خلط بين بعض الأمور.

    في الواقع، كانت التسلسل كما يلي: بعد تعافيه من كسر في محجر العين، لعب بافلوفيتش مرتين مع بايرن ميونيخ وكان متاحاً للاختيار، لكن ناجلسمان استبعده عمداً من التشكيلة خلال فترة التوقف الدولية في سبتمبر — وهو قرار أثار جدلاً كبيراً في ذلك الوقت.

     بحلول أكتوبر، عاد بافلوفيتش إلى التشكيلة وشارك في كلا المباراتين. من المفاجئ أن ناجلسمان لم يتحقق من الحقائق قبل الإدلاء بهذه الملاحظة التي قد تكون مصطنعة. وبغض النظر عن هذه التفاصيل المربكة، فقد أجرى ناجلسمان خمسة تغييرات على تشكيلته الأساسية بين المباراة الثانية في سبتمبر (3-1 ضد أيرلندا الشمالية) والمباراة الأولى في أكتوبر (4-0 ضد لوكسمبورج).

    في الأشهر الأخيرة، تعرض ناجلسمان أحيانًا لانتقادات بسبب ادعاءات يسهل دحضها. في مقابلته البارزة مع مجلة كيكر في مارس، على سبيل المثال، أشاد بقدرة ليون جوريتزكا على التسديد بالرأس — مقارنًا إياها ضمناً بقدرة أنطون ستاخ — على الرغم من أن الإحصائيات تروي قصة مختلفة.

     سبق لناجلسمان أن أدلى بعدة تعليقات مثيرة للجدل بشأن بافلوفيتش، بما في ذلك ملاحظات حول وقت لعبه وتاريخه الطبي.

