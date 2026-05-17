"يملك رقم هاتفي" .. ناجلسمان يسخر من رئيس بايرن ميونخ بسبب حظوظ ألمانيا في كأس العالم

ورد ناجلسمان بشكل أكثر صراحة على الانتقادات الأخيرة التي وجهها إليه أولي هونيس، كان رئيس نادي بايرن ميونيخ الشرفي قد اتهم مدرب المنتخب الوطني بإجراء تغييرات متكررة في تشكيلة الفريق.

وقال هونيس: «إذا تمكنت ألمانيا من التماسك كفريق واحد رغم أن المدرب لم يشرك نفس التشكيلة الأساسية مرتين متتاليتين، فسيكون لدينا فرصة».

وأضاف: "لم يلعب المنتخب الألماني أبدًا بنفس التشكيلة الأساسية مرتين متتاليتين — وأنا ألوم يوليان على ذلك، وقد أخبرته بذلك وجهًا لوجه بالفعل".

كما ادعى هونيس أن مدرب بايرن السابق كان "مستاءً قليلاً" بعد محادثة جرت مؤخرًا.

"أكنّ احتراماً كبيراً لأولي"، بدأ ناجلسمان رده بإشارة إلى الأسطورة: "لقد حقق نجاحاً لا يصدق ولعب دوراً رئيسياً في جعل بايرن ميونيخ النادي الذي هو عليه الآن — بما في ذلك مكانته في أوروبا. هونيس لديه رقم هاتفي المحمول. أنا سعيد دائمًا عندما يكون لديه شيء عاجل ليقوله. إذا رأى مجالًا للتحسين في شخصي أو في الفريق أو في التشكيلة، فمرحبًا به أن يتصل بي في أي وقت".

ومع ذلك، رفض التغاضي عن اتهامين محددين وجههما هونيس. "نادراً ما أشعر بالإهانة"، بدأ ناجلسمان. ثم، بابتسامة متعجرفة، تناول انتقاد التناوب: "مثال واحد فقط: أليكس بافلوفيتش بدأ في سبتمبر. في أكتوبر تعرض لإصابة، لذا استبدلناه مرة واحدة. أشك في أن أولي كان سيشعر بالسعادة لو قلت: "هيا يا بافلو، الإصابة لا تهم، عليك أن تلعب في أكتوبر على أي حال".