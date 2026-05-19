ناجلسمان أخبره بالحقيقة.. الكشف عن رد فعل باومان على خطف نوير مقعد حارس المرمى الأساسي في كأس العالم!

وبدلاً من ذلك، من بين كل اللاعبين، من المقرر أن يحرس نوير مرمى المنتخب الألماني. وبذلك، أطاح الحارس المخضرم من نادي بايرن ميونخ باللاعب الذي كان بمثابة الصخرة التي استند إليها المنتخب الوطني طوال تصفيات كأس العالم.

بالنسبة لباومان، يمثل هذا القرار ضربة قاسية. فقد كان اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً في حالة جيدة على مدار الأشهر الأخيرة، وأثبت أنه دعامة موثوقة طوال تصفيات كأس العالم، وحصل على ما بدا أنه فرصته التي طال انتظارها للعب في التشكيلة الأساسية. والآن عليه أن يتنحى جانباً، لأن اسم نوير لا يزال يحمل وزناً لا يُستهان به في كرة القدم الألمانية، كما أن مستواه في الآونة الأخيرة كان قوياً.