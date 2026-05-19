وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «بيلد»، اتصل مدرب المنتخب الألماني البالغ من العمر 38 عامًا بحارس مرمى هوفنهايم مباشرةً ليشرح له أنه لم يتم اختياره حاليًا ليكون الحارس الأساسي في بطولة الصيف المقبل.
ناجلسمان أخبره بالحقيقة.. الكشف عن رد فعل باومان على خطف نوير مقعد حارس المرمى الأساسي في كأس العالم!
وبدلاً من ذلك، من بين كل اللاعبين، من المقرر أن يحرس نوير مرمى المنتخب الألماني. وبذلك، أطاح الحارس المخضرم من نادي بايرن ميونخ باللاعب الذي كان بمثابة الصخرة التي استند إليها المنتخب الوطني طوال تصفيات كأس العالم.
بالنسبة لباومان، يمثل هذا القرار ضربة قاسية. فقد كان اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً في حالة جيدة على مدار الأشهر الأخيرة، وأثبت أنه دعامة موثوقة طوال تصفيات كأس العالم، وحصل على ما بدا أنه فرصته التي طال انتظارها للعب في التشكيلة الأساسية. والآن عليه أن يتنحى جانباً، لأن اسم نوير لا يزال يحمل وزناً لا يُستهان به في كرة القدم الألمانية، كما أن مستواه في الآونة الأخيرة كان قوياً.
- Getty Images
أثبت باومان أنه لاعب جماعي حقيقي
ومع ذلك، أظهر باومان روحاً جماعية حقيقية. ووفقاً للصحيفة، أخبر حارس مرمى هوفنهايم مدرب المنتخب خلال المكالمة الهاتفية نفسها — على الرغم من خيبة الأمل المريرة التي شعر بها جراء استبعاده من التشكيلة — أنه سيظل متاحاً تماماً للمنتخب الألماني، حتى لو كان ذلك في دور البديل خلال كأس العالم.
ومع ذلك، فإن اختيار نوير البالغ من العمر 40 عاماً ينطوي على مخاطرة رياضية قد تعطل خطط ناجلسمان حتى قبل بدء البطولة. فجسد حارس مرمى المنتخب السابق، الذي اعتزل في عام 2024، يرسل مرة أخرى إشارات تحذيرية.
في نهاية الأسبوع الماضي، في آخر مباراة رسمية قبل الإعلان عن تشكيلة المنتخب، اضطر نوير إلى مغادرة الملعب مبكراً. التشخيص: مشاكل في ربلة الساق اليسرى — وهي مجموعة عضلية تسببت في إبعاد اللاعب المخضرم عن الملاعب مراراً وتكراراً طوال مسيرته الطويلة.
هل سيتمكن نوير من العودة في الوقت المناسب لخوض نهائي الكأس؟
وفقًا لصحيفة «بيلد»، وصل قائد بايرن ميونخ مانويل نوير إلى ملعب تدريبات النادي في الساعة 9:58 صباح يوم الاثنين، لكنه تغيب عن الحصة التدريبية. وبدلاً من ذلك، تلقى الحارس العلاج في مركز الأداء الرياضي بينما كان زملاؤه يتدربون على الملعب في منتصف النهار.
مع اقتراب نهائي الكأس والجولة التالية إلى أمريكا الشمالية، لا يغامر نوير بأي مخاطر. الخبر السار هو أن الفحوصات استبعدت إصابة عضلية هيكلية مثل تمزق الألياف.
هذا التشخيص يبقي على أمل عودته السريعة. ستقام مباراة بايرن في نهائي كأس ألمانيا ضد في شتوتغارت يوم السبت المقبل، ولا يزال من الممكن أن يبدأ نوير المباراة في الاستاد الأولمبي في برلين، مما يوفر منصة مثالية لإثبات نفسه قبل كأس العالم.
- Getty Images Sport
كان آخر ظهور دولي لنوير في 5 يوليو 2024.
وسيشكل ذلك أحدث فصل في واحدة من أكثر التحولات إثارة للدهشة في تاريخ الاتحاد الألماني لكرة القدم الحديث. فقد أعلن نوير نهاية مسيرته الدولية الحافلة في 21 أغسطس 2024، بعد 124 مباراة دولية، حيث بدا أن الهزيمة المريرة 1-2 في الوقت الإضافي أمام إسبانيا في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا يوم 5 يوليو 2024 كانت بمثابة الستار الأخير على مسيرته.
وقد اتضح مدى استرخاء — وإن كان غامضًا — بطل كأس العالم 2014 تجاه الموقف برمته من تعليقاته بعد فوز بايرن الساحق 5-1 على كولن. وعندما سُئل عن الشائعات، ظل نوير هادئًا تمامًا: "أنا مسترخي تمامًا بشأن هذا الأمر. نحن نحتفل اليوم بلقب الدوري. لدي مباراة مهمة جدًا الأسبوع المقبل في كأس ألمانيا. لذا، فهذا ليس مشكلة بالنسبة لي."
لكن عندما ضغط عليه الصحفيون لمعرفة ما إذا كان بإمكانه استبعاد عودته إلى المنتخب الوطني بشكل قاطع، ابتسم الفائز بكأس العالم 2014 وأجاب: "لا داعي لأن تعرفوا ذلك."