ناثان دي كات: لاعب وسط أندرلخت الشاب الطويل القامة يستعد لانتقال بمبلغ ضخم مع اهتمام بايرن ميونيخ وغيره

ناثان دي كات هو النجم الصاعد القادم من بلجيكا - بالمعنى المجازي والحقيقي. في سن 17 عامًا فقط، يبلغ طول لاعب الوسط هذا 190 سم، ولا يزال أمامه الكثير لينمو. وهو أحدث جوهرة تخرج من نظام أندرلخت الشهير لتدريب الشباب، ولم يكن طوله هو السبب الوحيد الذي جذب انتباه بعض نخبة أوروبا.

على خطى خريجي أكاديمية النادي فينسنت كومباني وروميلو لوكاكو ويوري تيلمانز، يتألق دي كات مع العملاق البلجيكي في موسمه الأول الكامل على مستوى الكبار، حيث لفت الأنظار بسلسلة من الأداء المتميز في وسط الملعب الذي لا يتناسب مع صغر سنه. لقد كان جيدًا لدرجة أنه قد يضغط من أجل الحصول على مقعد غير متوقع على متن الطائرة المتجهة إلى كأس العالم القادمة مع الشياطين الحمر.

في الواقع، قد يكون هذا الصيف مهمًا للغاية بالنسبة للمراهق؛ فهو على وشك الدخول في السنة الأخيرة من عقده، ومع عدم وجود أي مؤشرات على تجديده قريبًا، من المرجح أن يضطر أندرلخت إلى بيع لاعبه المتميز بسعر مخفض لتجنب خسارته دون مقابل في غضون 12 شهرًا.

أثارت حملة دي كات الرائعة اهتمام العديد من الأندية بضمه، بما في ذلك الأندية الكبرى في الدوري الألماني والدوري الإنجليزي الممتاز. إليكم الأسباب التي تجعل هذا اللاعب يثير كل هذا الحماس...

  • SOCCER CPL D24 RSCA FUTURES VS LOMMEL SKAFP

    حيث بدأ كل شيء

    ولد دي كات في ضاحية فيلفورد ببروكسل في صيف 2008، وكان الانضمام إلى أكبر نادٍ في العاصمة البلجيكية الخطوة الطبيعية التالية، حيث لفت دي كات انتباه أندرلخت عندما كان في العاشرة من عمره بعد فترة قضاها مع KV Mechelen، ليصبح جزءًا من نظام الأكاديمية الشهير للنادي.

    تقدم دي كات بسرعة في صفوف باارس-ويت، بعد أن تم تحديده بوضوح للنجاح في وقت مبكر. حصل على ترقية رائعة إلى فريق تحت 18 عامًا قبل عيد ميلاده الخامس عشر، ولم يمض وقت طويل قبل أن يحقق مزيدًا من التقدم بالانضمام إلى RSCA Futures - فريق الشباب الأول في أندرلخت الذي يعمل كفريق احتياطي - في يناير 2024، حيث ظهر لأول مرة كمحترف.

    وقع لاعب خط الوسط الدفاعي عقدًا جديدًا في أغسطس 2024 وتم ترقيته رسميًا إلى الفريق الأول بعد أن سافر في جولة ما قبل الموسم، على الرغم من أن معظم دقائق لعبه كانت مع فريق RCSA Futures. مهدت حملة 2024-25 القوية على هذا المستوى، حيث كان دي كات غالبًا قائدًا للفريق في سن 16 عامًا، الطريق لانطلاقته مع الفريق الأول في نهاية ذلك الموسم، ولم ينظر إلى الوراء منذ ذلك الحين.

  • الفرصة الكبيرة

    على الرغم من أنه خاض أول مباراة له مع الفريق الأول في مباراة استمرت ثماني دقائق ضد فريق فنربخشة بقيادة جوزيه مورينيو في مباراة الإياب من الدور الفاصل في الدوري الأوروبي في فبراير 2025، عندما كان عمره 16 عامًا وسبعة أشهر ويومًا واحدًا فقط، إلا أن دي كات كان عليه أن ينتظر بصبر حتى تتاح له فرص اللعب بانتظام مع الفريق الأول.

    جاءت هذه الفرص أخيرًا في أبريل من العام الماضي، حيث حظي المراهق بالثقة لإثبات جدارته خلال مباريات التصفيات النهائية لدوري الدرجة الأولى البلجيكي، التي تحدد الفائز النهائي. مع تراجع ترتيب أندرلخت، حصل لاعب الوسط على دقائق لعب منتظمة كبديل طوال البطولة، وحتى أنه سجل أول أهدافه مع الفريق الأول ضد رويال أنتويرب في مايو، حيث استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في شباك المرمى.

    كانت تلك سلسلة من المباريات بمثابة نقطة انطلاق لدي كات، الذي - بعد تألقه مع منتخب بلجيكا تحت 17 عامًا في بطولة أمم أوروبا الصيف الماضي - أصبح لاعبًا أساسيًا منذ بداية موسم 2025-26، حيث يفي بوعده المبكر.

  • FBL-BEL-CUP-ANTWERP-ANDERLECHTAFP

    كيف تسير الأمور؟

    اغتنم دي كات فرصته كلاعب في الفريق الأول؛ حيث سجل أول ظهور له مع الفريق الأول بمساعدة في عرض فردي ديناميكي ومهيمن ضد ويسترلو في اليوم الافتتاحي للموسم، حيث بدا أنه موجود في كل مكان، وسجل تسع استردادات للكرة، وحصلحتى على لقطات فردية مميزة من قناة DAZN. لا يزال عمره 17 عامًا فقط، لكنه أصبح لاعبًا أساسيًا مضمونًا في الأسابيع والأشهر التي تلت ذلك.

    سجل أول أهدافه في الموسم في أكتوبر بضربة طويلة المدى ضد سينت-ترويدن، حيث سدد دي كات الكرة في الزاوية العليا من مسافة 25 ياردة بعد أن تجاوز بذكاء اثنين من المدافعين. في نوفمبر، حصل المراهق على جائزة أفضل لاعب في الدوري المحترف بعد أن تألق مع أندرلخت الذي حقق زخمًا كبيرًا بفوزه في أربع مباريات متتالية، بما في ذلك عرض مؤثر ضد منافسه كلوب بروج حيث لعب دورًا رئيسيًا في هدف الفوز.

    حصل دي كات على لقب أفضل لاعب شاب في بلجيكا في خضم شتاء صعب على ناديه، أدى إلى إقالة المدرب بيسنيك هاسي في فبراير بعد خمس مباريات دون فوز. كان دي كات عنصراً أساسياً في تعافي الفريق منذ ذلك الحين، حيث ساهم في أربعة أهداف في نفس العدد من المباريات من موقعه المتقدم، كما قدم أداءً حاسماً في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس بلجيكا، حيث عذب أنتويرب مرة أخرى وسجل هدفاً رائعاً من ضربة رأسية.

  • FBL-BEL-CUP-ANTWERP-ANDERLECHTAFP

    أكبر نقاط القوة

    على الرغم من أن دي كات يبلغ طوله 6 أقدام و 3 بوصات ولا يزال أمامه سنوات عديدة للنمو، إلا أن طوله ليس بالضرورة أكبر ميزاته. صحيح أن جسمه النحيل يمكّنه من الانزلاق على العشب وتفادي المدافعين بسهولة نسبية، لكنه يجمع بين ذلك وذكاءه في اللعب ورباطة جأشه وقوته في التحدي. كما أن عقليته النخبوية ستفيده كثيرًا. وقال لصحيفة Nieuwsblad في يناير: "كل ما يهمني هو أن أتحسن كل يوم، وأن أرفع مستوى طموحي دائمًا".

    يبدو أن قرار المدرب الجديد جيريمي تارافيل بدفعه إلى الأمام في الملعب كان قرارًا عبقريًا، حيث عزز رؤية دي كات وقدرته على التمرير وحمل الكرة بقوة في دور أكثر تقدمًا، بالإضافة إلى جعله تهديدًا على المرمى. وفي حديثه إلى DAZN عن تحسن أدائه، قال الشاب: "لا أعتقد أن هناك ما يسمى بالصدفة. الفرق هو أن [تارافيل] يمنحني مزيدًا من الحرية. إنه يعرف من يستطيع التعامل مع ذلك ومن لا يستطيع. أعتقد أنه كان مهمًا".

    حقيقة أن المراهق يثبت أنه يمكنه اللعب في أي مكان في وسط الملعب قد تضيف صفرًا آخر إلى سعره. على الرغم من صغر سنه، فإنه يبدو بالفعل كلاعب وسط كامل، وستجد القليل ممن يتمتعون بموهبة تقنية مثل اللاعب البلجيكي في سنه.

  • SOCCER JPL D22 RSC ANDERLECHT VS FCV DENDER EHAFP

    مجال للتحسين

    أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه لا توجد عيوب كثيرة في لعب دي كات، ولكن نظراً لعمره، فمن المفهوم أنه لا يزال قليلاً غير متمرس في بعض الجوانب. لا يزال يعمل على كيفية الاستفادة من بنيته الجسدية الضخمة، مما يؤدي إلى تغلبه أحياناً على خصوم أكثر خبرة. كما أنه لا يشكل تهديداً جوياً كما ينبغي، على الرغم من أن هذه ليست مهمته بالضرورة.

    من الواضح أن إحصائيات الهجوم للاعب الوسط قد تحسنت مؤخرًا، ولكنه سيواصل العمل بجد على تسديداته وتسجيله للأهداف في التدريبات ليرتقي بمستوى أدائه الهجومي إلى المستوى التالي. يمكن القول إن الانضباط يمثل مشكلة أيضًا؛ فقد تعرض دي كات بالفعل للإيقاف بسبب تراكم عدد كبير من البطاقات الصفراء هذا الموسم.

  • rice(C)Getty images

    اللاعب التالي... ديكلان رايس؟

    عندما ترى دي كات في قمة أدائه، وهو يقطع المسافات بخطوات واسعة عبر الملعب بشعره المتطاير، يتبادر إلى الذهن لاعب واحد على وجه الخصوص. مثل الشاب البلجيكي، بدأ ديكلان رايس مسيرته كلاعب وسط دفاعي في وست هام قبل أن يتطور إلى لاعب أكثر من ذلك بكثير ويواصل تطوره في أرسنال، حيث أصبح الآن لاعبًا مهاجمًا رقم 8 تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

    ربما كان انتقال دي كات إلى دور أكثر جرأة قد حدث في وقت أبكر من مسيرته، ولكن لا تزال هناك الكثير من أوجه التشابه بين طريقة لعب اللاعبين. رايس أقصر من نظيره بحوالي بوصة واحدة فقط، وأصبح لاعبًا ماهرًا في حمل الكرة باستخدام خطواته الطويلة لتغطية مساحة كبيرة من الملعب، كما يتميز بقدرته على توزيع التمريرات وبدء التحدي إذا تطلبت الحالة ذلك. مثل دي كات، تطور اللاعب الدولي الإنجليزي ليصبح أكثر تهديدًا للمرمى وقوة إبداعية، لا سيما من خلال الكرات الثابتة.

    ويصادف أن رايس هو اللاعب الذي يعشقه دي كات. وقال مؤخرًا لصحيفةNieuwsblad: "قدوتي هما ديكلان رايس من أرسنال ورودري من مانشستر سيتي. لكي أصل إلى هذا المستوى، عليّ أن أعمل بجد".

    رايس هو بالتأكيد المعيار الذي يمكن أن يصل إليه المراهق، على الرغم من أنه يمكن القول إنه متفوق بالفعل من الناحية الفنية. ومن المؤكد أن من يراقبونه سيرون هذا الإمكانات.

  • FBL-BEL-PROLEAGUE-WAREGEM-ANDERLECHTAFP

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    سيكون توقيت الصعود الصاروخي لدي كات أمرًا حلوًا ومرًا بالنسبة لأندرلخت. في حين أنهم سيسعدون بوجوده معهم في سعيهم لتأمين التأهل الأوروبي للموسم المقبل، إلا أن العقد الذي وقعه في عام 2024 لم يتبق منه سوى عام واحد، ويقال إن اللاعب لا يرغب في تمديد العقد لأن نادي Paars-wit لم يلبِ توقعاته المالية حتى الآن، حيث يتولى والداه مهمة التفاوض.

    لا مفر من أن يثير لاعب الوسط الكثير من الشائعات حول انتقاله وسط ظهوره في بروكسل. وقد أبدى كل من بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن، عمالقة الدوري الألماني، اهتمامهم باللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، بالإضافة إلى توتنهام وأستون فيلا وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. نظرًا لخطر خسارته مجانًا في غضون 12 شهرًا، يُقال إن أندرلخت سيقبل بمبلغ لا يزيد عن 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني/35 مليون دولار) للتخلي عن أحدث لاعب موهوب من أكاديميته هذا الصيف، على الرغم من أن ذلك سيظل يمثل رقمًا قياسيًا في مبيعات النادي.

    وفي حديثه إلى DAZN في مارس الماضي، لم تؤد كلمات دي كات سوى إلى تأجيج التكهنات. وقال عندما سُئل عن احتمال انتقاله في الصيف: "الأمور يمكن أن تتغير بسرعة في كرة القدم. لن أعلق على ذلك. تعلمون أنني لن أجيب على هذا السؤال أبدًا. وبصراحة، أنا نفسي لا أعرف بعد".

    على المدى القصير، يستهدف دي كات الانضمام إلى منتخب بلجيكا في كأس العالم، على الرغم من أنه لم يتم استدعاؤه للمنتخب الأول بعد. لكن بالنظر إلى مسيرته الحالية، لا يمكن استبعاد ذلك.

    "يبقى أن نرى كيف ستسير بقية الموسم، لكنني أعلم أن هناك الكثير من اللاعبين الذين أمامهم مستقبل مهني أكبر مني"، قال. "إذا اتصل بي مدرب المنتخب الوطني، لن أرفض، لكن لا يجب أن يكون بالضرورة في كأس العالم هذه. سأكون سعيدًا بالتأكيد إذا لم أشارك، لكن سيكون من الرائع أن أشارك".

