ناثان دي كات: لاعب خط الوسط المراهق الطويل القامة في فريق أندرلخت يستعد لصفقة انتقال ضخمة، في ظل اهتمام بايرن ميونيخ وفرق أخرى به

سيكون توقيت الصعود الصاروخي لدي كات مزيجاً من الفرح والحزن بالنسبة لنادي أندرلخت. ففي حين سيكون النادي سعيداً بوجوده في صفوفه في سعيه لتأمين التأهل إلى المسابقات الأوروبية للموسم المقبل، إلا أن العقد الذي وقعه عام 2024 لم يتبق منه سوى عام واحد، ويُقال إن اللاعب لا يبدي رغبة كبيرة في تجديده، حيث فشل النادي حتى الآن في تلبية توقعاته المالية، في ظل تولي والديه مهمة المفاوضات.
وبطبيعة الحال، أثار لاعب الوسط الكثير من الشائعات حول انتقاله وسط ظهوره في بروكسل. وقد نُسب الاهتمام باللاعب البالغ من العمر 17 عاماً إلى عمالقة الدوري الألماني بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن، بالإضافة إلى توتنهام وأستون فيلا وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. ونظراً لخطر خسارته مجاناً بعد 12 شهراً، يُقال إن أندرلخت سيقبل بمبلغ لا يقل عن 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني/35 مليون دولار) للتخلي عن أحدث جوهرة من أكاديميته هذا الصيف، على الرغم من أن ذلك سيظل يمثل رقماً قياسياً في مبيعات النادي.
وفي حديثه إلى DAZN في وقت سابق من شهر مارس، لم تؤدِ كلمات دي كات سوى إلى تأجيج تلك التكهنات المتزايدة. قال عندما سُئل عن احتمال انتقاله في الصيف: "الأمور يمكن أن تتغير بسرعة في كرة القدم. لن أعلق على ذلك. تعلمون أنني لن أقدم إجابة على هذا السؤال أبداً. وبصراحة، أنا نفسي لا أعرف بعد".
على المدى القصير، يستهدف دي كات الانضمام إلى تشكيلة بلجيكا في كأس العالم، على الرغم من أنه لم يتم استدعاؤه للمنتخب الأول حتى الآن. وبالنظر إلى مسيرته الحالية، لا يمكن استبعاد ذلك.
"يبقى أن نرى كيف ستسير بقية الموسم، لكنني أعلم أن هناك الكثير من اللاعبين الذين أمامهم مستقبل مهني أكبر مني"، قال. "إذا اتصل بي مدرب المنتخب الوطني، لن أرفض، لكن لا يجب بالضرورة أن يكون ذلك في كأس العالم هذه. سأكون راضياً بالتأكيد إذا لم أكن هناك، لكن سيكون ذلك رائعاً".