AFP
ترجمه
نابولي يصدر بياناً مقلقاً مع استمرار روميلو لوكاكو في تجاهل الدعوات للعودة من بلجيكا
انقطاع في الاتصال
بينما عاد زملاؤه من المهام الدولية، بقي لاعب تشيلسي السابق في بلجيكا، مما دفع النادي الإيطالي إلى توجيه توبيخ علني غير مسبوق له.
ينبع الخلاف من قرار لوكاكو الخضوع لبرنامج تعافي شخصي بعيداً عن الطاقم الطبي للنادي. وعلى الرغم من انسحابه من منتخب بلجيكا الأسبوع الماضي بدعوى مخاوف تتعلق بلياقته البدنية، إلا أنه اختار العمل مع مدربين خاصين بدلاً من العودة إلى نابولي، وهي خطوة لم يحصل على موافقة النادي عليها حسبما ورد.
- Getty Images
إجراءات تأديبية مطروحة على الطاولة
لم يتردد مسؤولو نادي نابولي في التعبير بصراحة عن عدم خضوع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا. ويبدو الإحباط داخل النادي واضحًا، حيث يدرس مجلس الإدارة حاليًا فرض غرامة مالية كبيرة عليه أو استبعاده تمامًا من تشكيلة الفريق الأول.
وفي بيانرسمي، قال النادي: "يؤكد نادي نابولي أن روميلو لوكاكو لم يستجب لدعوة اليوم للعودة إلى التدريبات. ويحتفظ النادي بالحق في النظر في اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة، وكذلك تحديد ما إذا كان اللاعب سيستمر في التدريب مع الفريق لفترة غير محددة".
الخبراء القانونيون يدخلون المعركة
تصاعدت الأزمة لتتجاوز مجرد خلاف رياضي، حيث يقوم فريق المحامين التابع لنادي نابولي حالياً بفحص عقد المهاجم. وكما تشير قناة "سكاي سبورتس"، نقلاً عن موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن المحامين يقيّمون ما إذا كانت طبيعة غياب لوكاكو "لأجل غير مسمى" تبرر فرض عقوبات تعاقدية أشد من الغرامة القياسية التي تبلغ أسبوعاً واحداً. وقد يكون النادي مستعداً لتجميد المهاجم تماماً في حال لم يتم التوصل إلى حل خلال الـ48 ساعة القادمة.
- Getty Images
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تأتي هذه الأزمة الداخلية في توقيت سيئ للغاية بالنسبة لنابولي، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق للعودة إلى المنافسة المحلية في مباراة حاسمة. ومن المقرر أن يستضيف النادي فريق ميلان يوم الاثنين في مباراة قد يكون لها تأثير كبير على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي. ويحتل «بارتينوبي» حالياً المركز الثالث برصيد 62 نقطة من 30 مباراة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ميلان صاحب المركز الثاني. وفي الوقت نفسه، يتصدر إنتر الترتيب برصيد 69 نقطة.