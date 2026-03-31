نابولي يصدر بياناً مقلقاً مع استمرار روميلو لوكاكو في تجاهل الدعوات للعودة من بلجيكا

بينما عاد زملاؤه من المهام الدولية، بقي لاعب تشيلسي السابق في بلجيكا، مما دفع النادي الإيطالي إلى توجيه توبيخ علني غير مسبوق له.

ينبع الخلاف من قرار لوكاكو الخضوع لبرنامج تعافي شخصي بعيداً عن الطاقم الطبي للنادي. وعلى الرغم من انسحابه من منتخب بلجيكا الأسبوع الماضي بدعوى مخاوف تتعلق بلياقته البدنية، إلا أنه اختار العمل مع مدربين خاصين بدلاً من العودة إلى نابولي، وهي خطوة لم يحصل على موافقة النادي عليها حسبما ورد.