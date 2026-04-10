نابولي يحدد نجم بنفيكا كهدفه الأول في سوق الانتقالات الصيفية ويفتح محادثات بشأن صفقة بقيمة 30 مليون يورو
نابولي يسرّع سعيه لضم ريوس
كثّف نابولي جهوده للتعاقد مع لاعب وسط بنفيكا ريوس، حيث حدّد الدولي الكولومبي كأولوية رئيسية له في نافذة الانتقالات المقبلة. ويجري النادي المنافس في الدوري الإيطالي بالفعل مناقشات في إطار سعيه لتعزيز تشكيلته قبل انطلاق الموسم الجديد.
وبحسب خبير الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو، فقد كثّف نابولي اتصالاته في الأيام الأخيرة. ويُقال إن المدير الرياضي للنادي مانا يعمل مباشرة مع ممثلي اللاعب والوسطاء لاستكشاف إمكانية جلب لاعب الوسط إلى جنوب إيطاليا. انضم ريوس إلى بنفيكا الصيف الماضي لكنه لم يفرض نفسه بالكامل تحت قيادة المدرب الرئيسي جوزيه مورينيو، ما قد يفتح الباب أمام انتقاله.
التفاصيل المالية لعملية الـ30 مليون يورو
وفي حديثه في بودكاست Caffe Di Marzio، أكد دي مارزيو جدية اهتمام نابولي. وشرح تقدم المفاوضات التي يقودها مانا، الذي يعمل على هذه العملية منذ بضعة أيام بالفعل. وقد جرت اتصالات جدية، ومناقشات ملموسة ومتعمقة مع الأطراف المعنية، ومع ممثلي اللاعب، ومع بعض الوسطاء البرتغاليين.
لن يكون ضم ريوس مسعىً منخفض التكلفة بالنسبة لأوريليو دي لورينتيس. فبعد انضمامه إلى بنفيكا الصيف الماضي فقط في صفقة بلغت قيمتها 27 مليون يورو، يتطلع النادي البرتغالي إلى تحقيق ربح سريع. ويُقال إن نابولي مستعد لتقديم مبلغ كبير، رغم بقاء فجوة صغيرة بين تقييمَي الناديين للاعب الوسط الموهوب.
قد يؤثر الوضع المالي لبنفيكا على المفاوضات
قد يستفيد نابولي من الوضع المالي في بنفيكا. فقد يُجبر النادي البرتغالي على إتمام صفقة بيع كبيرة قبل نهاية السنة المالية في 30 يونيو، ما قد يجعل ريوس من أبرز المرشحين للرحيل. وإذا قرر بنفيكا تحقيق عائد من بيعه، فقد يكتسب نابولي أفضلية في المفاوضات بينما يحاول تأمين اللاعب قبل انطلاق الاستعدادات للموسم قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم.
يسعى نابولي لإتمام الصفقة قبل فترة الإعداد للموسم
سيواصل نابولي المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة فيما يحاول مانا تقليص الفجوة في التقييم مع بنفيكا. ويهدف فريق الدوري الإيطالي إلى إتمام الصفقة مبكرًا في فترة الانتقالات لدمج ريوس في التشكيلة قبل انطلاق استعداداتهم الصيفية. كما يدرك النادي الإيطالي أن المنافسة قد تظهر إذا أصبح لاعب الوسط متاحًا رسميًا. لذلك يأمل نابولي في التوصل إلى اتفاق بسرعة وتأمين هدفه الأول قبل أن تعاود الأندية الأوروبية المنافسة الدخول على الخط.