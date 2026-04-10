كثّف نابولي جهوده للتعاقد مع لاعب وسط بنفيكا ريوس، حيث حدّد الدولي الكولومبي كأولوية رئيسية له في نافذة الانتقالات المقبلة. ويجري النادي المنافس في الدوري الإيطالي بالفعل مناقشات في إطار سعيه لتعزيز تشكيلته قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب خبير الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو، فقد كثّف نابولي اتصالاته في الأيام الأخيرة. ويُقال إن المدير الرياضي للنادي مانا يعمل مباشرة مع ممثلي اللاعب والوسطاء لاستكشاف إمكانية جلب لاعب الوسط إلى جنوب إيطاليا. انضم ريوس إلى بنفيكا الصيف الماضي لكنه لم يفرض نفسه بالكامل تحت قيادة المدرب الرئيسي جوزيه مورينيو، ما قد يفتح الباب أمام انتقاله.