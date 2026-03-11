نابولي، ما هو مستقبل كونتي؟ العقد والراتب والشائعات حول التجديد وتحركات سوق الانتقالات

يواصل نابولي سعيه لتأمين تأهله إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، مع تساؤل واحد: هل سيظل أنطونيو كونتي مدربًا للفريق الأزرق في موسم 2026/27؟

منذ بداية الموسم، تتناقل الشائعات والأسئلة حول مستقبل المدرب من ليتشي، خاصة بعد بعض الاضطرابات التي شهدها كاستل فولتورنو خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

على سبيل المثال، في نهاية سوق الانتقالات الشتوية لعام 2025، مع بيع خفيتشا كفاراتشيليا وعدم استبداله في خضم الصراع على لقب الدوري مع إنتر. كان هناك نوع من الابتعاد المؤقت بين كونتي وأوريليو دي لورينتيس، مما أدى إلى انتشار بعض الشائعات في الربيع الماضي حول احتمال عودته إلى يوفنتوس، والتي نفتها بعد ذلك جميع الأوساط المحيطة بالنادي الأزرق. متماسك، كما عاد إلى التماسك بعد فترة الركود في بداية نوفمبر الماضي، والتي ظهرت في انفعاله بعد الهزيمة في بولونيا ("أنا قلق، لا أريد أن أرافق ميتًا").

لكن كيف هي الأوضاع اليوم؟ ما الذي يتسرب عن مستقبل كونتي.