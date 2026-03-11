Goal.com
antonio conte napoliGetty Images

ترجمه

نابولي، ما هو مستقبل كونتي؟ العقد والراتب والشائعات حول التجديد وتحركات سوق الانتقالات

الأزرق يواصلون الكفاح في دوري أبطال أوروبا بقيادة كونتي: ما الذي يتسرب عن مستقبل المدرب.

يواصل نابولي سعيه لتأمين تأهله إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، مع تساؤل واحد: هل سيظل أنطونيو كونتي مدربًا للفريق الأزرق في موسم 2026/27؟

منذ بداية الموسم، تتناقل الشائعات والأسئلة حول مستقبل المدرب من ليتشي، خاصة بعد بعض الاضطرابات التي شهدها كاستل فولتورنو خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

على سبيل المثال، في نهاية سوق الانتقالات الشتوية لعام 2025، مع بيع خفيتشا كفاراتشيليا وعدم استبداله في خضم الصراع على لقب الدوري مع إنتر. كان هناك نوع من الابتعاد المؤقت بين كونتي وأوريليو دي لورينتيس، مما أدى إلى انتشار بعض الشائعات في الربيع الماضي حول احتمال عودته إلى يوفنتوس، والتي نفتها بعد ذلك جميع الأوساط المحيطة بالنادي الأزرق. متماسك، كما عاد إلى التماسك بعد فترة الركود في بداية نوفمبر الماضي، والتي ظهرت في انفعاله بعد الهزيمة في بولونيا ("أنا قلق، لا أريد أن أرافق ميتًا").

لكن كيف هي الأوضاع اليوم؟ ما الذي يتسرب عن مستقبل كونتي.

  • هل سيبقى كونتي في نابولي؟

    السؤال الأول واضح، هل سيظل كونتي مدربًا لنادي نابولي في الموسم المقبل؟

    حتى الآن، الإجابة هي نعم. لا توجد أي شكوك حول مستقبل المدرب، كما ذكرت صحيفةRepubblica، مشيرة إلى أن علاقته مع الفريق رائعة وتوطدت خلال الصعوبات التي مر بها خلال الأشهر الماضية.

    وقد يكون التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل هو اللبنة الأخيرة التي تبدد أي شكوك متبقية.

  • عقد كونتي: لا توجد شروط

    ينوي كونتي احترام العقد الثلاثي السنوات الموقع في عام 2024 والذي يربطه بنابولي حتى نهاية الموسم المقبل، أي حتى 30 يونيو 2027.

    وهناك تفصيل في الاتفاقية مع النادي الأزرق يغذي هذا السيناريو: كما ذكرت صحيفة Il Mattino، لا توجد بنود فسخ يمكن أن تحرر كونتي من جانب واحد، وهو عازم على الاستمرار حتى انتهاء العقد بشكل طبيعي.

  • راتب كونتي وفرضية التجديد

    من غير الواضح ما إذا كان كونتي سيتمكن من تمديد إقامته في نابولي.

    المدرب من ليتشي هو المدرب الأعلى أجراً في الدوري الإيطالي الحالي، حيث يتقاضى 8 ملايين يورو صافي في الموسم، وفي نهاية عام 2025، ترددت شائعات عن احتمال تمديد عقده لمدة موسمين آخرين، ليصبح تاريخ انتهاء العقد في يونيو 2029.

    حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي خطوات ملموسة أخرى في اتجاه التجديد، وهو موضوع قد يتم النظر فيه عندما يجتمع كونتي والنادي في نهاية الموسم لتقييم الموسم الحالي والتخطيط للموسم 2026/27.

  • الخطوات التالية في سوق الانتقالات

    سيكون أحد العوامل المهمة للغاية هو السوق، وهو نفس السوق الذي تسبب قبل أكثر من عام في خلافات مع كفارا، والذي أهدى كيفن دي بروين في الصيف الماضي في صفقة ضخمة تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو.

    التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، وهو هدف لا يمكن تفويته، سيضمن عائدات وأموال لجوفاني مانا، الذي يعمل بالفعل على التخطيط للخطوات المقبلة لتعديل التشكيلة في جميع الأقسام، مع مراعاة بعض القيود الاقتصادية والاستراتيجية التي يجب العمل في إطارها.

    مستقبل سيقوم على تأكيد بقاء راسموس هوجلوند وأليسون سانتوس، مقابل 60 مليون يورو إجمالاً، بهدف تأمين بقاء سكوت مكتوميناي بتجديد عقده. بعد ذلك، سيتم تقييم الملفات الواردة، ودراسة الملفات الصادرة، واستيعاب توجيهات ومتطلبات المدرب.

    العلاقة بين كونتي ونابولي قوية، والتأكيد على السنة الثالثة معًا هو السيناريو الأكثر احتمالًا في الوقت الحالي.

