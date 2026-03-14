نابولي - ليتشي، تقييمات CM: بوليتانو هو روح الفريق، أليسون رائع. سيبرت يثير القلق

نابولي

ميريت 5,5: لم يكن دائمًا واثقًا في الخروج من المرمى، خاصة في الكرات العالية. يفتقر إلى التواصل مع زملائه.

بوكما 6: لم يرتكب أخطاء جسيمة، مباراة سيطر عليها.

بونجورنو 6: بعد بداية متواضعة إلى حد ما، تحسن في الشوط الثاني، حيث تمكن من التغلب على ستوليتش وفاز في المزيد من الصراعات البدنية.

أوليفيرا 6.5: مباراة منظمة، دون أخطاء تذكر، على الرغم من أنه استغرق بعض الوقت حتى يدخل في أجواء المباراة.

بوليتانو 7.5: بذل قصارى جهده بحثًا عن هدف الفوز، الذي جاء في الشوط الثاني بتسديدة جميلة من على الطائر بعد ركلة ركنية. وبقية المباراة كانت مليئة بالشخصية، حتى عندما لم يدعمه زملاؤه كثيرًا في الشوط الأول.

(من الدقيقة 28 من الشوط الثاني، جوتيريز: بدون تقييم)

جيلمور 6,5: لعبه بين الخطوط أساسي لإيقاع المباراة. تمريراته السريعة العمودية التي تخترق خط دفاع الخصم تشكل دائمًا مصدر إزعاج وتتمكن في كثير من الأحيان من تحرير زملائه في الهجوم.

أنغيسا 5: مباراة يجب نسيانها بالنسبة للاعب الوسط، الذي بدا اليوم متعبًا جسديًا للغاية. لا يزال في مرحلة التأقلم بعد التوقف الطويل.

(من الدقيقة 1 من الشوط الثاني، ماكتوميناي 6: دخول جيد إلى الملعب، يضيف المزيد من الجودة إلى بناء اللعب.)

سبينازولا 6: أفضل في الهجوم، بينما واجه بعض الصعوبات في الدفاع. بشكل عام، كان أداؤه مقبولاً.

(من الدقيقة 28 من الشوط الثاني، مازوتشي 6: ركز بشكل أساسي على الجانب الدفاعي، بشكل فعال ومنظم.)

إلماس 5: لم يكن حاضراً في الهجوم، ولم يشكل خطورة، وتم استبداله بحق في منتصف المباراة.

(من الدقيقة 1 من الشوط الثاني دي بروين 6.5: دخول جيد جدًا إلى الملعب بعد الإصابة الطويلة. استعاد زمام القيادة في خط الوسط، وأظهر وجوده مع زملائه.)

أليسون سانتوس 6,5: أدى دوره على أكمل وجه، رغم أنه افتقر دائمًا أمام المرمى إلى تلك الحسم اللازم لتسجيل الهدف الحاسم. ومع ذلك، فإن وجوده يظل مهمًا دائمًا.

(من الدقيقة 40 من الشوط الثاني ناسيمنتو: لم يُقيّم)

هوجلوند 6.5: سجل هدف التعادل المهم، وكان أداؤه إيجابياً بشكل عام، على الرغم من اختفائه قليلاً عن الملعب في الدقائق الأخيرة، وهو ما لاحظه زميله دي بروين أيضاً)

المدرب: أنطونيو كونتي 6: في الشوط الأول، لم تتمكن الفريق من تقديم ما يطلبه المدرب، لكن من الواضح أن بعض اللاعبين كانوا في حالة بدنية سيئة. كان الأداء أفضل في الشوط الثاني، حيث تمكن من قلب نتيجة المباراة من خلال التبديلات.