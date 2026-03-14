نابولي - ليتشي، تقييمات CM: بوليتانو هو روح الفريق، أليسون رائع. سيبرت يثير القلق

نابولي

ميريت 5,5: لم يكن دائمًا واثقًا في الخروج من المرمى، خاصة في الكرات العالية. يفتقر إلى التواصل مع زملائه.

بوكما 6: لم يرتكب أخطاء جسيمة، مباراة سيطر عليها.

بونجورنو 6: بعد بداية متواضعة إلى حد ما، تحسن في الشوط الثاني، حيث تمكن من التغلب على ستوليتش وفاز في المزيد من الصراعات البدنية.

أوليفيرا 6.5: مباراة منظمة، دون أخطاء تذكر، على الرغم من أنه استغرق بعض الوقت حتى يدخل في أجواء المباراة.

بوليتانو 7.5: بذل قصارى جهده بحثًا عن هدف الفوز، الذي جاء في الشوط الثاني بتسديدة جميلة من على الطائر بعد ركلة ركنية. وبقية المباراة كانت مليئة بالشخصية، حتى عندما لم يدعمه زملاؤه كثيرًا في الشوط الأول.

(من الدقيقة 28 من الشوط الثاني، جوتيريز: بدون تقييم)

جيلمور 6,5: لعبه بين الخطوط أساسي لإيقاع المباراة. تمريراته السريعة العمودية التي تخترق خط دفاع الخصم تشكل دائمًا مصدر إزعاج وتتمكن في كثير من الأحيان من تحرير زملائه في الهجوم.

أنغيسا 5: مباراة يجب نسيانها بالنسبة للاعب الوسط، الذي بدا اليوم متعبًا جسديًا للغاية. لا يزال في مرحلة التأقلم بعد التوقف الطويل.

(من الدقيقة 1 من الشوط الثاني، ماكتوميناي 6: دخول جيد إلى الملعب، يضيف المزيد من الجودة إلى بناء اللعب.)

سبينازولا 6: أفضل في الهجوم، بينما واجه بعض الصعوبات في الدفاع. بشكل عام، كان أداؤه مقبولاً.

(من الدقيقة 28 من الشوط الثاني، مازوتشي 6: ركز بشكل أساسي على الجانب الدفاعي، بشكل فعال ومنظم.)

إلماس 5: لم يكن حاضراً في الهجوم، ولم يشكل خطورة، وتم استبداله بحق في منتصف المباراة.

(من الدقيقة 1 من الشوط الثاني دي بروين 6.5: دخول جيد جدًا إلى الملعب بعد الإصابة الطويلة. استعاد زمام القيادة في خط الوسط، وأظهر وجوده مع زملائه.)

أليسون سانتوس 6,5: أدى دوره على أكمل وجه، رغم أنه افتقر دائمًا أمام المرمى إلى تلك الحسم اللازم لتسجيل الهدف الحاسم. ومع ذلك، فإن وجوده يظل مهمًا دائمًا.

(من الدقيقة 40 من الشوط الثاني ناسيمنتو: لم يُقيّم)

هوجلوند 6.5: سجل هدف التعادل المهم، وكان أداؤه إيجابياً بشكل عام، على الرغم من اختفائه قليلاً عن الملعب في الدقائق الأخيرة، وهو ما لاحظه زميله دي بروين أيضاً)

المدرب: أنطونيو كونتي 6: في الشوط الأول، لم تتمكن الفريق من تقديم ما يطلبه المدرب، لكن من الواضح أن بعض اللاعبين كانوا في حالة بدنية سيئة. كان الأداء أفضل في الشوط الثاني، حيث تمكن من قلب نتيجة المباراة من خلال التبديلات.

  • ليتشي

    فالكوني 6: بالتأكيد لا يتحمل مسؤولية كبيرة عن الأهداف التي استقبلها، كما أنقذ المرمى في مناسبتين بفضل ردود أفعاله السريعة.

    دانيلو فيغا 5.5: قدم أداءً جيدًا في الشوط الأول، حيث كان أكثر انخراطًا في مجريات اللعب وأكثر انتباهًا في الجانب الدفاعي. في الشوط الثاني، مع تقدم نابولي بشكل أكبر، واجه صعوبات وترك مساحات ثمينة للمنافسين.

    سيبرت 6,5: سجل الهدف الذي فتح باب التسجيل، وقدم أداءً جيدًا بشكل عام، ودخل في المواجهات دون خوف.

    تياجو 6: حافظ على موقعه في الملعب بشكل جيد، مع إيقاع جيد وقراءة جيدة للعب. في الدقائق الأخيرة، عانى قليلاً من التعب.

    غالو 6: في الشوط الأول، تمكن من إعطاء دفعة قوية للهجوم، كما قدم بعض التمريرات الحاسمة المثيرة للاهتمام. تراجع في الشوط الثاني، مع بعض الأخطاء في مرحلة الهجوم المرتد التي كان من الممكن تجنبها.

    (من الدقيقة 34 من الشوط الثاني نتابا: بدون تقييم)

    نغوم 6: مباراة مكثفة، لعب في جميع أنحاء الملعب. لاعب لديه مجال كبير للتحسين.

    (من الدقيقة 41 من الشوط الثاني فوفانا: لم يتم التقييم)

    راماداني 6: بدأ بشكل جيد، وأدار خط الوسط متنقلاً في جميع أنحاء الجبهة الهجومية.

    كوليبالي 5: واجه صعوبة كبيرة في الدخول في أجواء المباراة. غالبًا ما كان متأخرًا في التدخلات، وتم استبداله بحق.

    (من الدقيقة 1 من الشوط الثاني غاندلمان 6: دخول إيجابي إلى الملعب، بذل الكثير من الجهد في المرحلة الدفاعية وظهر أيضًا في الهجمات المرتدة.)

    بييروتي 5: لم يشكل خطورة تذكر في الهجوم، واجه صعوبات وتم إيقافه جيدًا من قبل المدافعين المنافسين.

    (من الدقيقة 34 من الشوط الثاني ن'دري: لم يُقيّم)

    ستوليتش 6: كوفئت إصراره في الهجوم، على الرغم من أنه يُترك وحيدًا في بعض الأحيان.

    (من الدقيقة 12 تشيديرا 5: دخل الملعب لكنه لم يظهر كثيرًا. كان بإمكانه بالتأكيد تقديم المزيد.)

    باندا 6.5: الأكثر خطورة بين زملائه. سريع على الجناح، ولا يخشى محاولة المراوغة.

    المدرب: دي فرانشيسكو 6: قدم ليتشي أداءً منظماً وجيداً في نابولي. لكنه دفع ثمن مهارة خصومه في الشوط الثاني.

