انهيار نابولي.. كونتي يفشل في إيجاد الحلول ولاتسيو يهدي الدوري الإيطالي لإنتر!

أثبت لاتسيو مجدداً أنه يمثل كابوساً مزعجاً لنابولي على ملعبه. فرغم أن أولوية المدرب السابق ماوريتسيو ساري كانت منصبة على إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام أتالانتا، إلا أنه نجح في إسقاط أبطال إيطاليا بهدفين نظيفين (آخر خسارة لنابولي في الدوري على ملعب "فوريجروتا" كانت في 8 ديسمبر 2024 أمام "البيانكوسيليستي" أيضاً). هذه الهزيمة تؤكد تراجع مستوى الفريق الذي ظهر جلياً في مباراة بارما، حيث عانى من لحظات انعدام للتركيز وضعف في الأداء، مما يفرض عليه الآن حسم تأهله لدوري أبطال أوروبا في أسرع وقت لتجنب العودة الخطيرة للمنافسين. المستفيد الأكبر من هذا السقوط هو إنتر، الذي وسّع الفارق إلى +12 نقطة، ليصبح لقب الدوري محجوزاً باسمه عملياً.

ظهر لاعبو "الآتزوري" بأداء عقيم، ضعيف، ومشتت، وهو ما تجلى بوضوح في اللقطات الحاسمة من الشوط الأول: كهدف التقدم الذي أحرزه كانسيليري (بمتابعة لعرضية أرضية من تايلور، وسط غفلة تامة من الرواق الأيمن وقلبي دفاع نابولي)، وركلة الجزاء المجانية التي تسبب بها لوبوتكا (بخطأ على نوسلين) بعد أن ارتكب النجم السلوفاكي هفوة قاتلة بتمريرة بطيئة نحو بونجورنو، الذي وُضع في موقف صعب وبدا بدوره بطيء الاستجابة ومرتبكاً. لكن لحسن حظ أصحاب الأرض، تألق الحارس ميلينكوفيتش-سافيتش في التصدي لركلة الجزاء التي نفذها زاكاني.

بين الشوطين، قرر المدرب أنطونيو كونتي سحب أنجيسا الذي واصل تقديم أداء مخيب، ودي بروين الذي بدا بعيداً تماماً عن مستواه المعهود بعد ارتكابه للعديد من الأخطاء الفنية. ورغم ذلك، استمرت أخطاء نابولي تتوالى كالشلال في الشوط الثاني، مما سمح لـ باشيتش بمضاعفة النتيجة: انطلق نونو تافاريس بسرعة خارقة متجاوزاً أوليفيرا، ليرسل كرة داخل منطقة الجزاء وجدت باشيتش المندفع الذي أسكنها الشباك في الزاوية الضيقة لمرمى ميلينكوفيتش.

أحدث كونتي ثورة في تشكيلته الأساسية، لكن النتيجة بقيت على حالها: فريق باهت ومفتقر للتنظيم. في المقابل، استغل لاتسيو الموقف بذكاء، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة، ويدخل مواجهة الأربعاء المفصلية في بيرجامو بأفضل معنويات ممكنة.





