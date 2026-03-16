نابولي، كونتي يعتمد على اللاعبين الجدد فقط لتحقيق المزيد من الانتصارات: آخر المستجدات قبل لقاءه مع دي لورينتيس

يمكننا المضي قدماً معاً، لكن ليس بالضرورة. قد يستمر التعاون بين أنطونيو كونتي ونابولي في الموسم المقبل، ليكون الموسم الثالث على التوالي على مقعد المدرب للنادي الأزرق.
تتوفر جميع الشروط للبقاء، لكن المدرب يطلب ضمانات من الرئيس أوريليو دي لورينتيس.
كتبت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» أن كونتي يدرك أن النادي متعطش ويرغب في الحفاظ على قدرته التنافسية على أعلى المستويات، سواء في إيطاليا أو في أوروبا. لكن المدرب بحاجة إلى التفاوض، وإلى الشعور بالاطمئنان بشأن المستقبل.
يبدو من المستحيل إجراء صفقة أخرى تزيد قيمتها عن 150 مليون يورو. وهناك أيضًا رغبة من النادي في مراجعة وخفض إجمالي الرواتب، حيث قفزت تكلفة العمالة إلى 160 مليون يورو سنويًا. لكن نابولي يمتلك السيولة اللازمة لإجراء صفقات، ولتنفيذ الخطوات الصحيحة لتعزيز الفريق بشكل حقيقي.
بالإضافة إلى استعادة حقوق هوجلوند وأليسون سانتوس التي تم ضمانها بالفعل من خلال التصريحات الأخيرة للمدير الرياضي مانا، لن يتطلب الأمر سوى عدد قليل من التعزيزات في الصيف المقبل، ولن تكون هناك حاجة لإحداث ثورة في تشكيلة الفريق. سيكتفي كونتي بعدد قليل من اللاعبين، لكنهم مهمون، لتحقيق قفزة نوعية من أجل البقاء دائمًا في القمة. لهذا السبب يمكننا المضي قدمًا معًا: من خلال توضيح الأمور، وإيجاد التوازن مرة أخرى بين المتطلبات الفنية والاقتصادية.
ذكرت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» أن اللقاء بين كونتي ودي لورينتيس ومانا سيُعقد قبل نهاية الموسم، بمجرد تأمين التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل.
بعد سوق انتقالات 2025 الغني بالصفقات، سيركز نابولي على الشباب وعلى التعاقدات المستهدفة. يبدو أن هذا أحد أركان المشروع الجديد: بمتوسط عمر 28 عامًا، يعد الفريق الأكثر خبرة في الدوري الإيطالي من حيث اللاعبين المشاركين.
الفريق، باستثناء المصابين، لا يزال قوياً ومتماسكاً للغاية: في الأفق لاعب ظهير أيمن، ولاعب وسط، وجناح هجومي، وربما مدافع، لكن ذلك سيعتمد على من سيغادر ومن سيبقى.
ويبقى مستقبل لوكاكو، الذي سيبلغ 33 عاماً في مايو، وخوان جيسوس، الذيسيبلغ 35 عاماً في يونيو، وأنغويسا، الذي ينتهي عقده في 2027، وقبل كل شيء مستقبل لوكا ولانغ، اللذين كلفا 70 مليون يورو في الصيف ولكن تم إعارتهما بناءً على رغبة كونتي في يناير، أمراً غير واضح.