تحدث أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، إلى قناة DAZN قبل المباراة التي ستقام على ملعب كالياري ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي: "نحن نلعب منذ فترة طويلة بنظام الثنائي في الوسط، منذ أن انتقلنا إلى تشكيلة 4-3-2-1. اضطررنا إلى تكييف العديد من اللاعبين، واليوم لدينا كل من لوبوتكا وجيلمور، ونحن عازمون على فرض أسلوب لعبنا وإظهار جودتنا على أرض الملعب".
نابولي، كونتي: "التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ليس أمراً مفروغاً منه، وسيكون من الرائع أن نتأهل كل عام. لقد بعنا أوسيمهن وكفاراتشيليا وزيلينسكي، وكان من الممكن أن ننهار"
ما الفرق بين الوصول في المركز الثاني والمركز الثالث؟
"الأمر المذهل خلال هذه الأشهر السبعة هو أننا ظللنا دائمًا في صدارة الترتيب رغم الأوضاع الطارئة الصعبة للغاية. نحن ننافس على مكان في دوري أبطال أوروبا، وهذا أمر مهم ولا يمكن لأحد أن يأخذه كأمر مسلم به. هناك من يضغط علينا من الخلف، لذا علينا أن نكون حذرين للغاية ونحقق هذا الهدف الذي سيكون له أهمية كبيرة بالنظر إلى الموسم الحالي. وهناك أيضًا كأس السوبر: سيكون من الرائع أن يفوز نابولي بلقب ويؤهل نفسه إلى دوري أبطال أوروبا كل عام".
لا شيء مضمون
"بالتأكيد، لا ننسى أن نابولي الذي احتل المركز العاشر كان يضم أوسيمهن وكفارا وزيلينسكي. لقد قمنا ببيع هؤلاء اللاعبين بمبالغ تصل إلى 80 مليون يورو، وذلك لتوضيح مدى صعوبة الدوري الإيطالي. لا ينبغي الاستهانة بما نقوم به: كان من الممكن أن ننهار، لكننا بدلاً من ذلك ما زلنا نكافح. لا شيء مضمون، لا تزال هناك 9 مباريات متبقية وعلينا استعادة لياقة اللاعبين".