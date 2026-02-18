تطورات مثيرة.. كارثة نابولي الأوروبية تهدد بقاء سيموني إنزاجي مع الهلال!

يبدو أن نادي نابولي بدأ يدرس بجدية، إمكانية الاستغناء عن مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي؛ بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
ولا يعيش نابولي موسمًا جيدًا، رغم تتويجه بلقب كأس السوبر الإيطالي؛ بالفوز على بولونيا (2-0)، في المباراة النهائية.
وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي أرماندو أرينيلو عن اجتماع عُقِد بين رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، مع المدير الفني للفريق الأول أنطونيو كونتي؛ خلال الفترة الماضية.
أرينيلو أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الاجتماع جاء بعد توديع نابولي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، من مرحلة الدوري.
وقال الصحفي الرياضي: "لم يكن رئيس نابولي، راضيًا عن الكارثة التي تعرض لها الفريق، في المسابقة الأوروبية".
وودع نابولي المسابقة القارية من مرحلة الدوري؛ وذلك بعد أن حل في "المركز الثلاثين"، برصيد 8 نقاط فقط.
لم ينتهِ الأمر هُنا.. الصحفي الرياضي أرماندو أرينيلو، تحدث عن الأسماء المرشحة لقيادة فريق نابولي الأول لكرة القدم؛ حال "إقالة" المدير الفني أنطونيو كونتي، بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.
الأسماء المرشحة لخلافة كونتي، في صفوف نابولي؛ حسب ما ذكره أرينيلو، هم:
* أولًا: سيموني إنزاجي "الهلال".
* ثانيًا: فيتشينزو إيتاليانو "بولونيا".
* ثالثًا: روبرتو دي زيربي "حر".
ولا يرتبط دي زيربي بعقدٍ مع أي فريق؛ وذلك بعد رحيله عن القيادة الفنية للفريق الأول بنادي مارسيليا الفرنسي، في فبراير الجاري.
المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي يتولى قيادة نادي نابولي، منذ صيف عام 2024؛ وبعقدٍ يمتد حتى 30 يونيو 2027، أي بنهاية الموسم الرياضي القادم.
وقاد كونتي، فريق نابولي الأول لكرة القدم؛ للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.
وفي الموسم الحالي.. توّج نابولي مع كونتي؛ بلقب كأس السوبر الإيطالي، كما ذكرنا.
إلا أن الفريق ودع كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا؛ إلى جانب احتلال "المركز الثالث"، في مسابقة الدوري المحلي.
ويمتلك نابولي 50 نقطة في رصيده، بمسابقة الدوري الإيطالي؛ وبفاق 11 نقطة عن نادي إنتر "المتصدر"، بعد مرور 25 جولة.
أما إذا نظرنا إلى الأسماء المرشحة لخلافة المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، في فريق نابولي الأول لكرة القدم؛ سنجد أن الاسم الأبرز بالطبع، هو سيموني إنزاجي.
إنزاجي الذي أوصل إنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، مرتين في آخر 3 سنوات؛ يقود فريق الهلال الأول لكرة القدم حاليًا، وتحديدًا منذ صيف 2024.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من مسابقة كأس العالم للأندية 2025؛ حيث قاده إلى دور ربع النهائي، قبل الهزيمة ضد فلومينينسي البرازيلي.
وفي طريقه إلى ربع النهائي؛ تعادل الهلال مع ريال مدريد، إلى جانب الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي.
والآن.. يتصدر هلال إنزاجي مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بالإضافة إلى التأهُل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.