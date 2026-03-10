نابولي، إصابة فيرغارا: هناك إصابة، وداعًا للحلم إيطاليا تتجه إلى التصفيات. متى سيعود وكم مباراة سيغيب عنها

ضربة أخرى مهمة لنادي نابولي بقيادة أنطونيو كونتي، الذي سيضطر إلى الاستغناء عن لاعب مهم في وسط الملعب في ضوء المباريات القادمة في الدوري.

يتعلق الأمر بأنطونيو فيرغارا، الذي توقف عن اللعب بعد مباراة الدوري الإيطالي ضد تورينو: خضع اللاعب الشاب في الفريق البارميلي، خلال الساعات الماضية، لجميع الفحوصات الروتينية التي تجرى عادة بعد اكتشاف المشكلة، ولم تكن النتائج التي حصل عليها النادي الأزرق مرضية.

في الواقع، كشفت الفحوصات عن وجود إصابة في اللفافة القدمية للقدم اليسرى لفيرغارا: سيضطر اللاعب المولود في عام 2003 إلى البقاء خارج الملاعب لعدة أسابيع، محاولاً العودة بعد توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية.

وبذلك يتلاشى حلم ارتداء قميص المنتخب الوطني بقيادة جاتوسو في تصفيات كأس العالم ضد أيرلندا الشمالية.