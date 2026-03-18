نابولي، أحلام كونتي في سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي الممتاز: كالافيوري وتونالي في مرمى اهتمامه أيضًا

ومن بين أهداف حامل لقب الدوري الإيطالي أيضًا تياجو غابرييل وبيروني وبيليجرينو.

يطالب أنطونيو كونتي بضمانات في سوق الانتقالات أيضًا من أجل البقاء في نابولي، الذي يبدو مستعدًا لتلبية رغبات المدرب الفائز بلقب الدوري الإيطالي استعدادًا للموسم المقبل.

وكتبت صحيفة "إل ماتينو" أن نادي الرئيس أوريليو دي لورينتيسيستهدف أيضًا لاعبين إيطاليين يلعبان في الدوري الإنجليزي الممتاز: المدافع ريكاردو كالافيوري (مواليد 2002، من أكاديمية روما) الذي يلعب في أرسنال، ولاعب الوسط ساندرو تونالي (مواليد 2000، لاعب ميلان السابق) الذي يلعب في نيوكاسل، والذي يسعى يوفنتوس أيضًا للتعاقد معه.

وقد صرح مدربه الحالي، هاو، في مؤتمر صحفي عشية مباراة دوري أبطال أوروبا خارج أرضه في برشلونة: "لا تلتفتوا إلى الشائعات المتداولة عنه، فهو مركز تمامًا على الفريق".

  • في الخارج

    وفي إنجلترا أيضًا، لا تزال خيوط المفاوضات مفتوحة مع لاعب خط الوسط البرازيلي في ولفرهامبتون، جواو جوميز (مواليد 2001)، الذي يتابعه أيضًا نادي مانشستر يونايتد.

    وفي إسبانيا، لا يزال الظهير الأيمن خوانلو سانشيز من إشبيلية محل اهتمام، وهو مطلوب أيضًا من قبل ريال مدريد.

    أما بالنسبة للمهاجمين الجناحين، فإن الاهتمام ينصب على الأرجنتيني إكسيكييل زيبالوس من بوكا جونيورز كبديل للتركي باريس يلمظ من غالطة سراي، الذي قد يدخل في مفاوضات شراء نوا لانغ، وكذلك المدافع ويلفريدسينغو (اللاعب السابق في تورينو).

  • في إيطاليا

    في الدوري الإيطالي، يتم متابعة المدافع البرتغالي تياجو غابرييل من فريق ليتشي، ولاعب الوسط الأرجنتيني ماكسيمو بيروني من فريقكومو، والمهاجم الأرجنتيني ماتيو بيليجرينو من فريق بارما، الذي يبدي بدوره اهتمامًا بلورينزو لوكا، المعار حاليًا إلى نادي نوتنغهام فورست.

  • قريبًا

    يتوقعون وصول عروض لوكاكو، لكن الوضع الحربي قد يعيق حتى العروض القادمة من السعودية: وربما يؤدي بقاء كونتي إلى تأخير رحيل «بيغ روم» لمدة عام آخر على الأقل.

    انتبهوا إلى إغراءات شيكاغو في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، التي عادت لتسعى وراء دي بروين.

    قد يتولى المدير الرياضي مانا أمر رحيل لاعبين مهمين في خط الوسط: من المستحيل تصور وجود لوبوتكا في أي مكان آخر في الدوري الإيطالي، لكن إذا وصل عرض مهم، فقد يفتح نابولي الباب؛ أما بيع أنغيسا فهو أقل احتمالاً، وسيتم بذل كل جهد لتجديد عقد الكاميروني بعد بضعة أشهر لإرضاء زامبو من حيث المدة والراتب.

