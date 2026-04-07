بدأت الحالة الطبية الطارئة عقب المباراة الودية التي خاضتها كولومبيا ضد فرنسا في 29 مارس. وبعد أن شعر رودريغيز بتوعك بعد المباراة، أُدخل إلى المستشفى في 31 مارس لتلقي علاج بالسوائل عبر الوريد لمعالجة جفاف شديد. ورغم خروجه من المستشفى بعد ثلاثة أيام، بدأت التكهنات بشأن حالته تتداول.

وجاء في بيان رسمي صدر عن مينيسوتا عبر إعلان رسمي: "حضر جيمس إلى منشأة تدريب النادي اليوم، الاثنين 6 أبريل، وشارك في جلسة عودة إلى النشاط تحت إشراف". وأضاف: "ستتم إعادة إدماجه في التدريبات الكاملة للفريق وفق البروتوكولات التي وضعتها الدائرة الطبية بالنادي، وسيُسترشد فيها بالكامل بتقدمه السريري.

"يأخذ نادي مينيسوتا يونايتد إف سي صحة لاعبيه وخصوصيتهم على محمل الجد. ويمكن للنادي ولمختصينا الطبيين أن يؤكدوا بشكل قاطع أنه لم تكن هناك أي أدلة سريرية أو مخبرية على انحلال الربيدات."