مينيسوتا تصدر تحديثًا صحيًا بشأن جيمس رودريغيز بعد دخول نجم ريال مدريد السابق إلى المستشفى بسبب جفاف شديد
الكولومبي يعود إلى التدريبات
أكد فريق لونز أن رودريغيز حضر إلى منشأة تدريبات النادي يوم الاثنين لبدء برنامج عودة إلى النشاط تحت إشراف، بعد معاناته من جفاف شديد خلال فترة التوقف الدولي. ويتم تقييم لياقة اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بعناية من قبل الطاقم الطبي قبل منحه الضوء الأخضر للمشاركة التنافسية في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS). وستتم إعادة دمجه في الفريق الأول وفق بروتوكولات طبية صارمة لضمان عدم حدوث أي انتكاسات أخرى.
مينيسوتا تنفي الشائعات الصحية الخطيرة
بدأت الحالة الطبية الطارئة عقب المباراة الودية التي خاضتها كولومبيا ضد فرنسا في 29 مارس. وبعد أن شعر رودريغيز بتوعك بعد المباراة، أُدخل إلى المستشفى في 31 مارس لتلقي علاج بالسوائل عبر الوريد لمعالجة جفاف شديد. ورغم خروجه من المستشفى بعد ثلاثة أيام، بدأت التكهنات بشأن حالته تتداول.
وجاء في بيان رسمي صدر عن مينيسوتا عبر إعلان رسمي: "حضر جيمس إلى منشأة تدريب النادي اليوم، الاثنين 6 أبريل، وشارك في جلسة عودة إلى النشاط تحت إشراف". وأضاف: "ستتم إعادة إدماجه في التدريبات الكاملة للفريق وفق البروتوكولات التي وضعتها الدائرة الطبية بالنادي، وسيُسترشد فيها بالكامل بتقدمه السريري.
"يأخذ نادي مينيسوتا يونايتد إف سي صحة لاعبيه وخصوصيتهم على محمل الجد. ويمكن للنادي ولمختصينا الطبيين أن يؤكدوا بشكل قاطع أنه لم تكن هناك أي أدلة سريرية أو مخبرية على انحلال الربيدات."
الصعوبات في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)
وصل الفائز بالحذاء الذهبي لكأس العالم 2014 إلى مينيسوتا في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، تعثّر انتقاله إلى الحياة في الولايات المتحدة بسبب الإصابات والمشكلات الصحية. ولم يلعب سوى 39 دقيقة مع فريقه الجديد هذا الموسم.
ما الذي يأتي بعد ذلك؟
سيواصل رودريغيز الآن مرحلة التعافي لاستعادة لياقته الكاملة. ومن المتوقع أن يكون متاحًا عندما يواجه مينيسوتا فريق سان دييغو إف سي في مباراة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) يوم الأحد. ويحتل فريق لونز حاليًا المركز التاسع في القسم الغربي برصيد ثماني نقاط فقط من ست مباريات، متأخرًا بثماني نقاط عن المتصدر لوس أنجلوس إف سي.