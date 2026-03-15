مينا فعلها مرة أخرى! استفزّ دوروسينمي الذي رد بركلة خفيفة فطُرد: جميع "ضحايا" مدافع كالياري

نحن في الدقيقة 37. يتقدم بيزا بهدف من ركلة جزاء سجلها موريو، لكن مسار المباراة يوشك على الانقلاب بسبب قرار تحكيمي: طرد مهاجم الفريق التوسكاني، دوروسينمي. بطاقة حمراء مباشرة للاعب السابق في فيكتوريا بلزن، الذي ارتكب مخالفة انتقامية ضد مينا. الصور واضحة. تظهر فيها الاثنان يتشابكان بعيدًا عن الكرة، ويتبادلان بعض الكلمات قبل أن يوجه المهاجم ركلة صغيرة تصيب خصمه بين الساقين والأعضاء التناسلية. عند عودته بعد التوقف الذي أعقب مباراة إنتر ويوفنتوس، قرر الحكم لا بينا الطرد وعاقب رد فعل المهاجم.

كانت احتجاجات بيزا عقيمة في محاولة لتغيير رأي الحكم الذي ظل صامدًا. ومنذ ذلك الحين، أصبح مينا هدفًا لمشجعي أرينا غاريبالدي الذين بدأوا في صفيره كلما لمس الكرة. وجاء تدخل بيساكان في الوقت المناسب، حيث قرر في الشوط الأول استبدال لاعبه للحفاظ عليه، ودفع بزابا بدلاً منه. وبذلك يعود الكولومبي إلى قلب العاصفة، مرة أخرى بسبب سلوكيات سبق أن جلبت عليه انتقادات عديدة في الماضي.