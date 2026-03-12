ومع ذلك، ربما بطريقة تلخص موسم تشيلسي، كانت هناك أخبار سيئة أكثر من الأخبار الجيدة في مؤتمر بومباستور الصحفي بشأن الإصابات. لم تلعب مايرا راميريز طوال الموسم بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرضت لها في فترة ما قبل الموسم وتطلبت إجراء عملية جراحية، ويبدو أنها قد لا تعود إلى الملعب مرة أخرى حتى الموسم الجديد بعد أن كشف مدرب تشيلسي أنها تعرضت لانتكاسة أخرى في تعافيها.

وأوضحت بومباستور: "كانت مايرا تتقدم بشكل جيد، لكنها تعرضت لإصابة جديدة أثناء إعادة التأهيل. لقد كان موسمًا صعبًا بالنسبة لها. لست متأكدة من أننا سنراها حتى نهاية الموسم، للأسف. إنها تعاني نفسياً. هذا أمر طبيعي. لقد كان موسمًا صعبًا بالنسبة لها بسبب الإصابات، وأحيانًا يكون من الصعب شرح كل شيء. تحدثت معها أمس. إنها في حالة سيئة للغاية الآن، وهذا أمر طبيعي، لكن الجميع في النادي يحرصون على دعمها بالطريقة الصحيحة وتوفير ما تحتاجه لها".

في غضون ذلك، لا تزال المدافعة الإنجليزية نيام تشارلز والمهاجمة الأمريكية كاتارينا ماكاريو خارج التشكيلة، دون موعد محدد لعودتهما.

وقالت بومباستور: "لا تزال نيام تعاني قليلاً من إصابة في الكاحل. أعتقد أنها لا تزال تشعر ببعض الألم وعدم الراحة، لأن كاحلها ليس مستقراً. أعتقد أننا نحرز بعض التقدم في بعض الأحيان، ولكن عندما نصل إلى نقطة تكون فيها قريبة من العودة إلى التدريبات، أعتقد أننا نتراجع بعض الشيء. الأمر لا يسير بشكل تدريجي. هذا أمر مؤسف. في الوقت الحالي، ليس لدي أي جدول زمني، والأمر نفسه ينطبق على كات ماكاريو. إنها لا تحرز أي تقدم، وليس لدي أي جدول زمني بشأن كات أيضًا، وهذا أمر مؤسف".