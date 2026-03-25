ميليك، لاتسيو تدرس الأمر: قيمته السوقية وعقده وموقف يوفنتوس

عاد أريك ميليك أخيرًا إلى الملاعب، بعد معاناة دامت عامين، وهو ينظر الآن إلى المستقبل بثقة. اللاعب البولندي المولود عام 1994، الذي أشركه لوتشيانو سباليتي في الدقائق الأخيرة من مباراة يوفنتوس وساسولو التي انتهت بالتعادل 1-1، لديه عقد مع «البيانكونيري» حتى 30 يونيو 2027، لكن بقاءه في تورينو ليس أمرًا مؤكدًا على الإطلاق.





يبدو أن "السيدة العجوز" عازمة على إعادة تشكيل خط هجومها استعدادًا للموسم المقبل، مع تجديد عقد دوسان فلاهوفيتش ورحيل جوناثان ديفيد ولويس أوبيندا. في هذا السياق، هناك خياران أمام ميليك: البقاء كـ"لاعب احتياطي"، ومحاولة إيجاد مكان له في التناوب، على أمل أن يجد فريقًا جديدًا بمجرد أن يصبح لاعبًا حرًا في عام 2027، أو البحث فورًا عن فريق يتيح له اللعب بانتظام أكبر مما قد يحصل عليه مع يوفنتوس.



