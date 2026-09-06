لا تخدعكم عودة يوفنتوس: مودريتش أبدع في نسخة ميلان المملة .. وبضاعة باريس فاسدة!

انتهت اللعنة والتعادل مستمر: هذا ما آلت إليه قمة يوفنتوس وميلان، التي انتهت بهدف لمثله، في معقل أليانز ستاديوم، ضمن حساب الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي "2026-2027".

مواجهة أفرغت ما في جعبتها، خلال الـ45 دقيقة الثانية، حينما تقدم ألفادجو سيسيه لميلان في الدقيقة 68، ثم تعادل فردريكو جاتي ليوفنتوس في الدقيقة 90+2.

قمة غلب عليها الحذر التكتيكي بين روبن أموريم ولوتشيانو سباليتي، وقرر كل منهما الدفع بأعتى أوراقه في الملعب، فشاهدنا ثنائية لوكا مودريتش وأدريان رابيو، تقابل بـ"خبرة" لوكاتيلي ورصاصات مباغتة من فرانشيسكو كونسيساو.

التعثر الأول لكلا الفريقين في الـ(سيري آ)، وتقاسم النقاط السبع، ليأتي ميلان في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن يوفنتوس "الخامس".

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط التي يمكن استخلاصها في مواجهة يوفنتوس وميلان..