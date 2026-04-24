ميلان أم يوفنتوس أم التدريب؟ رد غامض من ليفاندوفكسي بخصوص مستقبله بعد برشلونة

يواجه ليفاندوفسكي مفترق طرق حاسم في مسيرته المهنية مع دخول عقده الحالي مع برشلونة أسابيعه الأخيرة. وعلى الرغم من مساهمة المهاجم المخضرم بـ 17 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، بما في ذلك 12 هدفاً في الدوري الإسباني، لم يضمن النادي الكتالوني بعد مستقبله بعد 30 يونيو.

وبرز يوفنتوس كأبرز المهتمين بضمه بعرض راتب سنوي صافٍ يبلغ 6 ملايين يورو، في حين يظل ميلان متابعاً للوضع عن كثب رغم تزايد الإحباط من صمت اللاعب.