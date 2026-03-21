AC Milan v Torino FC - Serie A

ميلان يعاني لكنه يعود إلى الفوز: 3-2 على تورينو، ويتخطى نابولي، ويقلص الفارق مع إنتر إلى 5 نقاط. فوفانا يحسم المباراة

شهدت الربع ساعة الأخيرة من المباراة أحداثاً مثيرة، حيث أعاد تورينو المباراة إلى نقطة البداية بفضل ركلة جزاء أثارت غضب أليجري، لكن الروسونيري استعادوا النقاط الثلاث في النهاية

يعاني ميلان لكنه يعود إلى الفوز في الدوري، ويحقق ذلك بفوزه 3-2، كما في مباراة الذهاب، على تورينو. كان هدف فوفاناهو الذي حسم المباراة، حيث بدا في منتصف الشوط الثاني أنه قد حسم النتيجة. لكن المباراة في سان سيرو اشتعلت من جديد في الدقائق الأخيرة، حيث احتسب فورنو، بعد مراجعة VAR، ركلة جزاء لصالح تورينو سجلها فلاسيتش. في الدقائق الأخيرة، كان أليجري غاضباً من الطاقم التحكيمي ومن لاعبيه، لكن التوتر في الدقيقة 96 تحول إلى ابتسامات مع عودة ميلان إلى حصد النقاط الثلاث بعد تعثر روما أمام لاتسيو. وتجاوز "الشيطان" نابولي مرة أخرى وعاد مؤقتاً إلى الفارق بفارق 5 نقاط عن إنتر.

الجولة 30 من الدوري الإيطالي


  • الأهداف وأهم اللحظات

    95' - ريتشي يقترب مرة أخرى من التسجيل. الكرة تمر فوق المرمى بفارق ضئيل.

    84' - فلاسيتش لا يخطئ من نقطة الجزاء ويقلص الفارق إلى النصف، 3-2 في سان سيرو!

    83' - ركلة جزاء لتورينو! لمسة غير متعمدة من بافلوفيتش على سيموني، الحكم يستشير VAR ويمنح ركلة الجزاء.

    80' - ريتشي يتوغل ويسدد، لكن بالياري يكون في المكان المناسب ويمنع النتيجة من أن تصبح 4-1.

    78' - سيموني يستدير في مساحة صغيرة ويسدد، الكرة تنحرف وتخرج إلى يسار ماينان.

    77' - يعود جيمينيز إلى الملعب بعد 144 يوماً.

    67' - سيميوني وحيدًا في منطقة الجزاء يسدد كرة قوية لكن ماينان يتألق بشكل خارق ويصدها بساقه المفتوحة.

    56' - 3-1 لميلان! فوفانا وحيدًا في منطقة الجزاء يستلم الكرة من أتيكامي، يستدير ويسدد الكرة بقدمه المسطحة متغلبًا على بالياري الذي لم يستطع سوى لمسها.

    54' - رابيوت يعيد التقدم لميلان! تمريرة رائعة من مودريتش، بوليسيتش يمرر إلى رابيوت الذي لا يخطئ أمام المرمى الخالي!

    50' - بارتيساغي يحاول التسديد على الطاير، لكن الكرة تنحرف بشكل حاسم. الكرة تخرج بفارق ضئيل.

    45' - أتيكامي يدخل بدلاً من توموري الذي حصل على بطاقة صفراء.

    الشوط الثاني

    45' -التعادل لتورينو! تسديدة من فلاسيتش من على حافة منطقة الجزاء، ماينان يصد الكرة إلى القائم، وسيميوني يكون الأسرع ويضع الكرة في المرمى ليعدل النتيجة!

    40' - تسديدة قوية من بيدرسن من على حدود منطقة الجزاء، وبافلوفيتش يرفضها مرة أخرى برأسه. ثم ترفع الراية، تسلل في بداية الهجمة.

    39' - زاباتا يستدير داخل منطقة الجزاء، وماينان ينقذ الموقف!

    37' - هدف رائع من بافلوفيتش! تسديدة على ارتفاع متوسط تتجاوز بالياري، وتلمس العارضة وتسكن الشباك!

    36' - تسديدة قوية من رابيو من مسافة بعيدة، ويرد بالياري بسرعة ليصدها.

    30' - جينيتيس يسدد من مسافة بعيدة، تسديدة منحرفة لكن ماينان لم يفاجأ.

    15' - ماينان ينقذ ميلان بتحويل الكرة إلى ركلة ركنية بعد رأسية خطيرة من إسمايلي

    13' - عرضية من بيدرسن، ماينان يخرج من مرماه دون جدوى وكاد فلاسيتش أن يسجل من مسافة قريبة.

    9' - أول لاعب يحصل على بطاقة صفراء هو توموري الذي يوقف هجمة تورينو بإسقاط جينيتيس أرضًا.

    6' - بافلوفيتش يقفز أعلى من الجميع بعد ركلة ركنية: الكرة تخرج.

    3' - تورينو يبدأ المباراة بشكل جيد ويضغط على ميلان في منطقة الدفاع، ويصل جينييتيس إلى تسديدة يتم صدها.

    1' - تبدأ المباراة!

    الشوط الأول

  • نتائج المباراة والتشكيلات الرسمية

    ميلان - تورينو 3-2


    الهدافون: بافلوفيتش 37' (م)، سيميوني 45' (ت)، رابيو 54' (م)، فوفانا 56' (م)، فلاسيتش 84' (ت)


    الإنذارات: توموري 9' (م)، بافلوفيتش 83' (م)، جيمينيز 96' (م)


    الطرد:


    ميلان (3-5-2): ماينان؛ توموري (أثيكامي 45)، دي وينتر، بافلوفيتش؛ سيلمايكرز (أودوغو 91)، فوفانا (ريتشي 69)، مودريتش، رابيو، بارتيساغي؛ فولكروغ (نكونكو 69)، بوليسيتش (جيمينيز 77). المدرب: أليجري.


    تورينو (3-4-1-2): بالياري؛ كوكو، إسمايلي، إيبوس (كولينوفيتش 89')؛ بيدرسن، براتي (إلخان 63')، جينيتيس (كاسادي 74')، أوبراдор (نكونكو 89')؛ فلاسيتش؛ سيميوني، زاباتا (آدامز 63'). المدرب: دافيرسا.

