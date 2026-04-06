ميلان يستسلم في سباق لقب الدوري الإيطالي، وماكس أليجري يحدد هدفاً لكريستيان بوليسيتش وزملائه بعد الهزيمة أمام نابولي
أليجري يستسلم في حلم الفوز باللقب
أبدى أليجري صراحةً شديدةً بشأن الوضع الحالي لميلان بعد خسارته لنقاط حاسمة. فخسارة يوم الاثنين بنتيجة 1-0 في الدوري الإيطالي تعني أن النادي يتأخر الآن بتسع نقاط عن المتصدر إنتر وبنقطتين عن نابولي. وبالتالي، قدم المدرب تقييمًا واقعيًا واضحًا بشأن طموحات الفريق على الصعيد المحلي.
وقال أليجري لـ DAZN: "سباق السكوديتو ليس لنا الآن، إنتر يتقدم علينا بفارق تسع نقاط ونابولي يتقدم علينا الآن. نحتاج إلى التركيز على أنفسنا، ومواجهة كل مباراة على حدة. نحن الآن في طريقنا لتحقيق هدفنا، لكن الأمر لن يحسم في غضون أسبوع أو أسبوعين، نحتاج إلى الحفاظ على هذه الميزة من خلال محاولة الفوز بالمباريات".
المجازفات الهجومية تفشل
أثار المدرب الدهشة بتركه بوليسيتش ولياو على مقاعد البدلاء، واختياره بدلاً من ذلك ثنائي لم يختبر من قبل يضم نيكلاس فولكروغ وكريستوفر نكونكو. ودافع أليجري عن اختياره قائلاً: «أعتقد أن نكونكو وفولكروغ قدما مباراة جيدة، فقد عمل نكونكو من أجل الفريق وحصل على فرصتين. لاعب مثله يحتاج إلى تسجيل هدف من إحدى تلك الفرص».
وفي معرض حديثه عن الأداء العام والفرص الضائعة، أضاف: "كرة القدم تتكون من هذه المواقف، وقد لعب الفريق بأكمله بشكل جيد. سمحنا لـ [ليوناردو] سبينازولا بتسديد كرة في الشوط الأول، وهو ما لم يكن ينبغي أن نسمح به، ثم عانينا من بعض الهجمات المرتدة".
مشاكل اللياقة البدنية تحد من الخيارات
كان غياب الجناحين الأساسيين مكلفاً، لكن المدرب أصر على أن يديه كانتا مقيدتين بسبب القيود البدنية التي أعقبت فترة التوقف الدولية. لم يعد بوليسيتش إلى التدريبات إلا قبل المباراة بفترة وجيزة، في حين كان ليو يفتقر إلى اللياقة بعد تعافيه مؤخراً من الإصابة.
وأوضح أليجري: "يمكننا تجربة تشكيلة 4-3-3 منذ البداية، لكن الأمر يعتمد على المستوى البدني"، مشيرًا إلى أن بوليسيتش وصل يوم الجمعة وأن ليو لم يتمكن سوى من خوض نصف حصتين تدريبيتين. وأشار إلى أن المهاجم البرتغالي بدأ الموسم بشكل رائع لكنه تعرض لسلسلة من الانتكاسات البدنية للأسف.
معركة كرة القدم الأوروبية
يخوض ميلان معركة شرسة للحفاظ على مركزه ضمن المراكز الأربعة الأولى. ويواجه النادي ضغوطًا شديدة، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 63 نقطة بعد 31 مباراة. ويحتل كومو، الذي شكل مفاجأة هذا الموسم، المركز الرابع برصيد 58 نقطة، بينما يتربص يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 57 نقطة. ويجب على «الروسونيري» استعادة مستواه الفائز بسرعة لتجنب الخروج من مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا.