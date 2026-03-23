صامويل تشوكويزي وميلان على وشك الانفصال، وهذه المرة بشكل نهائي. فقد ولد الجناح النيجيري من جديد حرفياً في لندن مع قميص فولهام، حيث التقى بزميلين له في المنتخب الوطني، كالفين باسي وأليكس إيووبي، وحظي بثقة جميع الأطراف. والآن، أصبح فريق «الكوتاجرز» أكثر اقتناعاً بممارسة حقه في شراء اللاعب من ميلان في شهر يونيو المقبل.
ميلان يتواصل مع فولهام: الاتجاه نحو استعادة حقوق ملكية تشوكويزي، والمبلغ المتوقع تحصيله
الاتصال بنادي فولهام
لا شك أن الهدفين اللذين سجلهما في مرمى مانشستر سيتي في 2 ديسمبر يمثلان ذروة مسيرة إيجابية بشكل عام. ويبدو أن تشوكويزي سيكون سعيدًا بالبقاء في فولهام الموسم المقبل أيضًا، وقد أعرب بالفعل عن استعداده المبدئي لإدارة النادي الإنجليزي. تأتي تأكيدات لما نشرته صحيفة "غازيتا ديل سبورت": ففي الأيام الأخيرة، أبلغ الوسيط الذي تولى الصفقة الصيف الماضي نادي ميلان برغبة فولهام في ممارسة حق الشراء للاعب السابق فياريال.
كم يربح نادي ميلان
الرسالة التي وصلت إلى ميلان في الأيام الأخيرة غير رسمية وليست نهائية بعد، ولهذا السبب ينتظرون في شارع ألدو روسي الخطوات التالية، على أمل أن تتحول النوايا قريباً إلى توقيعات على العقود. كان فورلاني مقتنعاً بأن انتقال تشوكويزي إلى فولهام سيكون صفقة مربحة للطرفين، نظراً إلى أن منصة الدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن تعيد إطلاق مسيرة لاعب خرج لتوه من موسمين مخيبين للآمال مع الروسونيري. يبدأ ميلان الآن في حساب المكاسب: سيجلب تشوكويزي مبلغاً قدره 24 مليون يورو، قد يصل إلى 28 مليون يورو مع المكافآت.