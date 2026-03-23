ميلان يتواصل مع فولهام: الاتجاه نحو استعادة حقوق ملكية تشوكويزي، والمبلغ المتوقع تحصيله

الرسالة التي وصلت إلى ميلان في الأيام الأخيرة غير رسمية وليست نهائية بعد، ولهذا السبب ينتظرون في شارع ألدو روسي الخطوات التالية، على أمل أن تتحول النوايا قريباً إلى توقيعات على العقود. كان فورلاني مقتنعاً بأن انتقال تشوكويزي إلى فولهام سيكون صفقة مربحة للطرفين، نظراً إلى أن منصة الدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن تعيد إطلاق مسيرة لاعب خرج لتوه من موسمين مخيبين للآمال مع الروسونيري. يبدأ ميلان الآن في حساب المكاسب: سيجلب تشوكويزي مبلغاً قدره 24 مليون يورو، قد يصل إلى 28 مليون يورو مع المكافآت.