Goal.com
مباشر
Milan 1998 1999 gfxGOAL
Stefano Silvestri و علي رفعت

ميلان ومهمة 1999 المستحيلة: من لاتسيو إلى إنتر.. الروسونيري يحلم بعودة أخرى من فارق سبع نقاط!

فريق أليجري يتأخر الآن بـ 7 نقاط عن إنتر ويحلم بمحاكاة فريق زاكيروني الذي حقق لقبًا مذهلاً قبل 27 عامًا.

اللاعب الكبير السابق كاكا حذر الجميع عشية مباراة ميلان وإنتر: "ما زلت أؤمن بالفوز بالدوري، 10 نقاط تعادل 4 مباريات والطريق طويل"، وردد ستراهينيا بافلوفيتش، لاعب ميلان حاليًا، صدى كلامه: "لم ينتهِ شيء بعد، ما زال هناك 11 جولة".

حسناً، بدأ ميلان في إعادة الإيمان بذلك. فاز على إنتر للمرة الثالثة على التوالي، وكرر فوزه 1-0 في مباراة الذهاب بفوز آخر 1-0، ووجد في إستوبينان بطله المفاجئ. والآن لم يعد الفارق في النقاط عن المتصدر 10 نقاط كما كان قبل الديربي: أصبح 7 نقاط، لا يزال الفارق كبيرًا، صحيح، لكن الرقم المزدوج أصبح الآن رقمًا فرديًا. وعاد الجميع تقريبًا إلى الإيمان بذلك.

لن تكون هذه أول مرة يعود فيها ميلان إلى الصدارة. بل إن أحد أكثر ألقاب الدوري الإيطالي إثارة في تاريخ الدوري الإيطالي فاز به الروسونيري بهذه الطريقة: بتسلق القمة خطوة بخطوة.  من تأخر بـ 7 نقاط عن المتصدر: اليوم إنتر، وفي ذلك الوقت لاتسيو.

الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5

  • ماكس كزاك

    ماكس مثل زاك، أي ماسيميليانو أليجري مثل ألبرتو زاكيروني. بمعنى أن ميلان اليوم وميلان 1998/1999 والعودة المستحيلة على لاتسيو، متشابهان تمامًا في كل شيء عند خط البداية.

    حتى ذلك الفريق كان قد خرج من موسم كارثي: في البطولة السابقة، أنهى الموسم في المركز العاشر، وبقي خارج جميع الكؤوس الأوروبية، ووقع في جو من التشاؤم والانهزامية. تمامًا كما هو الحال اليوم.

    مصادفة أخرى؟ الإقصاء المبكر من كأس إيطاليا. دائمًا في ثمن النهائي ودائمًا على يد نفس الخصم: لاتسيو.

    NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

    • إعلان

  • 7 نقاط من المركز الأول

    ومع ذلك، فإن ميلان، الذي لم يكن يحظى بتقدير كبير بعد الكوارث التي عانى منها في العام السابق والعام الذي سبقه، بدأ في تحقيق النجاحات. بدأ بفوزين من أصل اثنين، ثم خسر بشكل سيئ على أرضه أمام فيورنتينا بقيادة باتيستوتا (هل تتذكرون الركلة الحرة التي كادت أن تقطع رأس أمبروسيني؟). بطريقة ما، ظل ميلان في المراكز الأولى، على الرغم من بعض الهزائم مثل 0-4 أمام بارما.

    الهدف هو نفسه الذي يكرره أليجري اليوم كشعار: العودة إلى دوري أبطال أوروبا. لا أحد يتحدث عن الدوري الإيطالي، أو تقريبًا. وذلك لأن لاتسيو بقيادة فييري وسالاس وفيرون ونيدفيد والعديد من اللاعبين الآخرين يبدو أنه يلعب بطولة خاصة به، بعد أن فاز فيورنتينا بقيادة تراباتوني بالدور الأول. وفي الوسط يوجد بارما، الذي سيحقق في ذلك الموسم ثنائية الفوز بكأس إيطاليا وكأس الاتحاد الأوروبي.

    لكن كل شيء يتغير بين الجولة 27 والجولة 29، أي قرب نهاية الموسم (في ذلك الوقت كان الدوري يضم 18 فريقًا و34 جولة، وليس 38). قبل الجولة 27، كان لاتسيو متقدماً بفارق 7 نقاط على ميلان، الذي كان في المركز الثالث خلف فيورنتينا. وظل الفارق 7 نقاط بعد التعادل 0-0 في المواجهة المباشرة بين البيانكوتشيليستي والروسونيري في أوليمبيكو. كما في عام 2026، في شهر مارس، ولكن مع إنتر في المركز الأول.

    في الأسبوعين التاليين، حدثت التطورات الحاسمة: خسر لاتسيو الديربي وخسر أيضًا أمام يوفنتوس، بينما فاز ميلان على بارما وأودينيزي. اقترب فريق زاكيروني بفارق نقطة واحدة فقط من فريق إريكسون، الذي بدأ يخشى بشكل جدي وواقعي من خسارة اللقب. قبل 5 جولات من النهاية، عاد كل شيء إلى الملعب من لا شيء تقريبًا.

  • التجاوز وبيروجيا

    منذ ذلك الحين وحتى النهاية، فاز لاتسيو وميلان بجميع المباريات تقريبًا. وهذا "تقريبًا" كان عاملاً حاسماً في فوز ميلان بلقب الدوري الإيطالي 1998/1999 بشكل مفاجئ.

    تحقق الانتفاضة في الجولة قبل الأخيرة: تعادل لاتسيو مع فيورنتينا 1-1 في ملعب فرانكي، وفي الوقت نفسه سحق ميلان فريق إمبولي الذي كان قد هبط بالفعل، ودفنه بالأهداف في سان سيرو (4-0).

    والباقي هو تاريخ : فوز ميلان 2-1 على بيروجيا الذي منحه اللقب، وتدخل أباتي بأظافره على تسديدة بوتشي التي كانت ستعادل النتيجة، وفرحة أدريانو جالياني الجامحة في المدرجات. كل ذلك بينما تغلب لاتسيو على بارما في أوليمبيكو، بنتيجة 2-1 أخرى لا تعني سوى السخرية والمرارة.

  • Olivier Bierhoff MilanGetty

    بييرهوف: "لا داعي للتفكير في الخصوم"

    بعد 27 عامًا، أصبح من شبه المحتم إعادة ذكر هذا الإنجاز. وقد فعلت ذلك أيضًا صحيفة Gazzetta dello Sport، التي أجرت مقابلة مع أحد كبار لاعبي الروسونيري السابقين، أوليفر بيرهوف، ثالث أفضل هداف في تلك البطولة برصيد 19 هدفًا.

    "ما كان السر؟ بسيط: لقد آمنا بذلك وحققنا سلسلة من الانتصارات المذهلة"، قال الألماني."لم يكن أحد يحسب الحسابات، لكننا كنا نركز فقط على أنفسنا، وعلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط، وعلى مساعدة زملائنا. كنا مقتنعين بأننا إذا بذلنا قصارى جهدنا، فإن لاتسيو سترتكب بعض الأخطاء".

    "عندما تكون متأخراً، لا داعي لإجراء حسابات"، تابع بيرهوف، "أولاً وقبل كل شيء، عليك الفوز بأكبر قدر ممكن، دون إهدار طاقتك العصبية، والتفكير في الأماكن التي قد يتعثر فيها منافسوك المباشرون".

    ووفقًا للمهاجم السابق، فإن ميلان اليوم ينفذ هذه الخطوة بشكل خاص بفضل التواضع الذي يتحلى به أليجري.

    "في رأيي، لا داعي لإجراء حسابات، وأليجري محق في استمراره الحديث عن هدف الوصول إلى دوري أبطال أوروبا. يجب على ميلان أولاً العودة إلى أوروبا التي تهم، ثم التفكير في الباقي. إنها طريقة صحيحة لإبقاء الفريق مركزاً على هدف قصير المدى".

     الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

  • عودة (مستحيلة)؟

    أثبت إنتر أنه الفريق الأكثر استعدادًا للفوز بالدوري الإيطالي. تمامًا مثل لاتسيو في ذلك الوقت. وحتى الآن لا شك في ذلك. لكنه أخطأ في المواجهات المباشرة: خسر العديد منها، باستثناء مباراة الديربي الإيطالي في الإياب، والتعادل 2-2 ضد نابولي، والفوز على روما في ملعبها.

    لذا، انتبهوا: الجولات الثلاث المقبلة قد تحدد بشكل واضح، في اتجاه أو آخر، النتيجة النهائية للبطولة. سيستضيف إنتر أتالانتا وروما، وفي الوسط سيزور فيورنتينا التي هي في حاجة ماسة إلى نقاط الإنقاذ. لكن ميلان سيواجه لاتسيو خارج أرضه، وتورينو في أرضه، ثم نابولي، مرة أخرى خارج أرضه. بالحديث عن الليالي الكبيرة.

    الفرق مع موسم 1998/1999 هو أن هناك جولات متبقية أكثر: هناك 10 جولات متبقية، أي ضعف ما كان عليه الحال في ذلك الوقت. نظريًا، يمكن تحقيق ذلك. بدون النظر للخصوم، كما يقول بيرهوف. سيعتمد الأمر أيضًا وبشكل أساسي على إنتر، وعلى كيفية تحمل المتصدر للضغط: قبل 27 عامًا، لم يفعل لاتسيو ذلك بالطريقة المثلى. واستطاع ميلان الاستفادة من ذلك.

الدوري الإيطالي
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
ميلان crest
ميلان
ميلان
0