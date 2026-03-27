ميلان وبوليسيتش وتجديد العقد: الموعد محدد في الأجندة، ما الذي يتردد حول مستقبل اللاعب الأمريكي

مشجعو ميلان لا ينسون بسهولة، ولهذا السبب استقبلوا بالتصفيق استبدال بوليسيتش بجيمينيز في الدقيقة 32 من الشوط الثاني لمباراة ميلان وتورينو. يعود آخر هدف سجلته "كابتن أمريكا" إلى 28 ديسمبر ضد فيرونا، ثم لم يسجل أي هدف بعد ذلك بسبب مشاكل بدنية، وسوء تفاهم داخل غرفة الملابس، وتعثر مفاوضات تجديد العقد. كما أن زملاءه يقفون إلى جانبه، كما يتضح من ابتهاج فوفانا ورابيو اللذين وضعا ذراعيهما على وجهيهما، وهي العلامة المميزة للاعب تشيلسي السابق بعد كل هدف يسجله.





انتقل بوليسيتش من متوسط هدف واحد كل 74 دقيقة في المباريات الأولى المذهلة إلى صفر مفاجئ في الأربع عشرة مباراة التالية. التمريرة الحاسمة لرابيوت هي بمثابة جرعة صغيرة تساعد على تخفيف خيبة الأمل والتطلع بمزيد من التفاؤل إلى مباراة مارادونا ضد نابولي، حيث سيكون من بين اللاعبين الأكثر ترقباً لأسباب واضحة.