ميلان وبوليسيتش وتجديد العقد: الموعد محدد في الأجندة، ما الذي يتردد حول مستقبل اللاعب الأمريكي

ميلان، المفاوضات بشأن تجديد عقد بوليسيتش متوقفة حالياً، لكن هناك رغبة في تحقيق تقدم: إليكم الموعد

مشجعو ميلان لا ينسون بسهولة، ولهذا السبب استقبلوا بالتصفيق استبدال بوليسيتش بجيمينيز في الدقيقة 32 من الشوط الثاني لمباراة ميلان وتورينو. يعود آخر هدف سجلته "كابتن أمريكا" إلى 28 ديسمبر ضد فيرونا، ثم لم يسجل أي هدف بعد ذلك بسبب مشاكل بدنية، وسوء تفاهم داخل غرفة الملابس، وتعثر مفاوضات تجديد العقد. كما أن زملاءه يقفون إلى جانبه، كما يتضح من ابتهاج فوفانا ورابيو اللذين وضعا ذراعيهما على وجهيهما، وهي العلامة المميزة للاعب تشيلسي السابق بعد كل هدف يسجله.


انتقل بوليسيتش من متوسط هدف واحد كل 74 دقيقة في المباريات الأولى المذهلة إلى صفر مفاجئ في الأربع عشرة مباراة التالية. التمريرة الحاسمة لرابيوت هي بمثابة جرعة صغيرة تساعد على تخفيف خيبة الأمل والتطلع بمزيد من التفاؤل إلى مباراة مارادونا ضد نابولي، حيث سيكون من بين اللاعبين الأكثر ترقباً لأسباب واضحة.

  • فريق «أنتيديفو» يسعى إلى العودة بقوة

    "قليل الكلام وكثير الإنجاز"، هكذا يصفه من يعرفونه جيداً. اختار مدينة بوستو أرسيزيو الهادئة ومنزلاً بحديقة واسعة تشبه تلك الموجودة في مزرعته بولاية بنسلفانيا، لأنه يعشق الجري في الغابات. لا ميلانو، ولا أضواء ولا فوضى المدينة الكبيرة. أفضل من ذلك الغيتار والجولف، شغفه الكبير الذي يكرس له معظم وقت فراغه مع خطيبته أليكسا، الأمريكية مثله واللاعبة المحترفة للجولف. وفي الهدوء هذا، وفي طبيعته المتحفظة، يكمن البحث الصامت عن تمرد على عام 2026 الذي يفتقر إلى أفراح كرة القدم.



  • الأضواء مطفأة

    منذ عودته من معسكر منتخب الولايات المتحدة، فضل بوليسيتش التخفيف من حدة الاهتمام بوضعه الشخصي والتعاقدي: «معظم الناس يسألونني عن الأمر، وأنا أرد بأنني لم أرَ تلك الأخبار حتى. لا أعرف حقاً. أعتقد أن هناك دائماً وقتاً ومكاناً مناسبين. وعادةً ما لا يكون ذلك عندما أكون في ذروة الموسم وألعب. لا أتحدث مع وكيل أعمالي عن الأندية أو الانتقال إلى مكان ما. لا يؤثر ذلك عليّ كثيرًا، لذا لا يؤثر عليّ على الإطلاق. بالطبع، عندما يحين الوقت المناسب للحديث عن ذلك وستكون هناك خيارات، لكن هذا ليس الوقت المناسب. وأنا سعيد بوجودي هنا في الوقت الحالي. لذا، أركز على ذلك قدر الإمكان".

  • مزايا مرسوم النمو

    قد يستمر مستقبل كريستيان بوليسيتش في ميلان، من الناحية الضريبية، دون أي مشاكل. وفقاً لأحكام المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 34/2019، المعروف باسم «مرسوم النمو»، والتعديلات اللاحقة التي أدخلت عليها بموجب قانون الميزانية، يمكن للاعب الأمريكي الاحتفاظ بالمزايا الضريبية حتى في حالة تجديد عقده مع النادي الروسوني.

    يسمح الآلية المنصوص عليها في التشريع الإيطالي بتمديد صلاحية النظام التسهيلي لمدة 5 سنوات إضافية، بشرط أن يقوم اللاعب باستثمار عقاري على الأراضي الوطنية. وهي عملية تبدو، بالنسبة لمن يعيش ويعمل بشكل دائم في ميلانو والمقاطعات المجاورة، مثل بوليسيتش، في متناول اليد ومتوافقة مع بقائه في المدينة.

    عملياً، من شأن شراء منزل في إيطاليا أن يضمن لقائد المنتخب الأمريكي الاستمرار في الاستفادة من نظام ضريبي متميز، مصمم لجذب لاعبي كرة القدم الأجانب وتشجيع بقاء المحترفين في إيطاليا.

  • موعد في شهر مايو

    ينتهي العقد الحالي لبوليسيتش في عام 2027، براتب صافي قدره 4 ملايين يورو. وبفضل «مرسوم النمو»، تظل الضريبة الفعلية منخفضة، مما يرفع الراتب الإجمالي إلى حوالي 5 ملايين يورو. على الرغم من أن انتهاء العقد لا يزال بعيدًا، إلا أن ميلان يرغب بشدة في الاستمرار مع كريستيان لسنوات عديدة أخرى، ويريد أن يجعله لاعبًا أكثر أهمية للفريق. هذه الفترة الصعبة والمعقدة لا تغير من رأي النادي الذي لطالما أحب في بوليسيتش ليس فقط قدراته الفنية، بل أيضًا صفاته الإنسانية.


    كما يتضمن العقد بنداً لصالح النادي الروسونيري يسمح لميلان بممارسة خيار تمديد العقد لموسم إضافي، حتى يونيو 2028. تتيح هذه الضمانة للنادي التخطيط لمستقبل اللاعب بثقة أكبر، وتجنب المفاجآت في سوق الانتقالات.


    أخذ بوليسيتش وقته، ربما بعد أن أغرته بعض العروض التي بدأت تصل إليه سواء من الدوري الإنجليزي الممتاز أو من السعودية، وقد احترم ميلان رغبته هذه. الهدف هو إنهاء المفاوضات قبل كأس العالم بتجديد العقد حتى عام 2031 بمبالغ أعلى قليلاً من المبالغ الحالية. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم تفعيل الخيار على أي حال.


