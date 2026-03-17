القشة التي قصمت ظهر البعير؟ كان موسم رافائيل ليو متقلبًا، وهذا أقل ما يقال: فمن ناحية، كثيراً ما تحدث الناس عن لاعب رقم 10 أكثر مسؤولية واستمرارية وقيادة، لكن لم تخلو الموسم من أداءات لم ترقَ إلى المستوى المطلوب، وكما في حالة المباراة التي خسرها الفريق في ملعب «أوليمبيكو» أمام لاتسيو، كانت هناك حوادث لا يمكن أن تروق لإدارة النادي في شارع «ألدو روسي». لم تصدر أي غرامة أو إنذار رسمي، لكن صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" كتبت اليوم أن إدارة الروسونيري مستعدة للاستماع إلى أي عروض قد تصل في الصيف للاعب البرتغالي.
ميلان، هل نوسا هو البديل المناسب بعد رحيل ليو؟ تقييم الروسونيري وتقييم لايبزيغ، ما الذي قد يحدث في سوق الانتقالات
السعر المناسب
تشير صحيفة «لا روزا» إلى أن عقد ليو يتضمن بنداً بقيمة 170 مليون يورو، لكن من الواضح أن ميلان سيأخذ في الاعتبار أيضاً عروضاً أقل بكثير، ربما في حدود 80 مليون يورو: من أين قد تأتي هذه العروض، بالنسبة للاعب يصعب حالياً تصنيفه ضمن نخبة اللاعبين في سوق الانتقالات؟ ربما من إحدى فرق الدوري الإنجليزي الممتاز أو من المملكة العربية السعودية. وفي كل هذا، يجب أيضًا أن نضع في اعتبارنا أن العرض يجب أن يقبله ليس فقط "الديافولو"، بل أيضًا لاعبه رقم 10.
IDEA NUSA
ولن يتجه ميلان إلى سوق الانتقالات بحثاً عن بديل إلا بعد رحيل ليو، وهو أمر لا يزال قيد الدراسة والتقييم. ويبدو أن الملامح تشير إلى جناح أكثر من مهاجم، وهو الدور الذي أعاد أليجري ابتكاره للبرتغالي هذا الموسم. تذكر صحيفة "لا غازيتا" اسم أنطونيو نوسا، النرويجي المولود عام 2005 واللاعب في فريق لايبزيغ، الذي قدم أداءً رائعاً في مباراتين ضد إيطاليا في تصفيات كأس العالم 2026 التي فاز فيها فريقه على الأزوري. وإذا لم يتأهل الألمان إلى دوري أبطال أوروبا المقبل (فهم يحتلون المركز الخامس حالياً، بفارق 3 نقاط عن هوفنهايم وشتوتغارت)، فقد يقنعهم ذلك بفرصة جني المال.
موسم نوسا وأسعارها
تقدر قيمة نوسا بنحو 35 مليون يورو: سجل خلال الموسم مع لايبزيغ هدفين وصنع هدفين في 23 مباراة بالدوري، بالإضافة إلى هدف واحد وتمريرة حاسمة في 4 مباريات أخرى بكأس ألمانيا (DFB Pokal).