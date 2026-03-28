ميلان، هل سيخوض المباراة أمام نابولي بتشكيلة هجومية كاملة؟ من عودة ليو إلى رغبة جيمينيز، ما الذي يتسرب عن خيارات أليجري

يبدو أن الفرصة التي كان ينتظرها ماسيميليانو أليغري على وشك أن تتحقق بالفعل. في حين أن أنظار الأمة بأسرها تتجه نحو منتخب إيطاليا بقيادة جينارو غاتوزو - الذي ينتظر مباراة نهائي التصفيات ضد البوسنة لمعرفة ما إذا كان الأزوري سيتمكنون أخيرًا، بعد 12 عامًا، من العودة للمشاركة في مرحلة نهائية من كأس العالم - لا ينبغي أن ننسى أن الدوري الإيطالي ينتظره، بعد انتهاء فترة التوقف، أحد أكثر الجولات حسمًا في هذه المرحلة النهائية من الموسم: سيكون يوم عيد الفصح مخصصاً للمباراة الكبرى بين إنتر وروما، بينما في اليوم التالي - يوم ما بعد عيد الفصح - ستتجه كل الأنظار إلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا لمتابعة المواجهة الكبيرة بين نابولي وميلان.

وفي معقل الروسونيري، وصل تركيز المدرب الليفورني إلى أقصى درجاته، نظراً لأن المباراة ستكون حاسمة في السباق على دوري أبطال أوروبا، وستحدد بشكل نهائي من هو المنافس الحقيقي لإنتر في المسار الطويل المتبقي نحو الفوز بلقب الدوري.

ومع ذلك، سيتمكن أليجري من الاعتماد على سلاح في المباراة الكبرى في كامبانيا لم يتمكن من استخدامه طوال الموسم الرياضي.