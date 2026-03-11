ميلان، من تورياني إلى بويير: إدارة 5 حراس مرمى شباب بين الفريق الأول وميلان فيوتورو وبريمافيرا

ميلان، المستقبل هو الآن. يريد النادي الأحمر والأسود الحفاظ على تقليده في تخريج حراس مرمى ممتازين من أكاديمية الناشئين: جانلويجي دوناروما كان آخر مثال بارز على ذلك، وإن كان من الصعب الوصول إلى مستواه لأسباب واضحة. لورينزو تورياني يقود مجموعة من 5 شباب واعدين مستعدين لبدء مسيرة مهمة داخل النادي.

النقطة الأساسية هي أن البرنامج الذي تم وضعه في بداية الموسم يركز على التطوير في التدريبات والمباريات، ومن هنا جاء اختيار عدد الدقائق (تورياني يلعب أكثر بكثير من العام الماضي ومن السنوات الأخيرة بشكل عام، على الرغم من أنه يلعب في دوري أقل أهمية من حيث الجودة مثل دوري الدرجة الرابعة). مدرب حراس مرمى الفريق الأول فيليبي يتواصل يوميًا مع مدرب حراس مرمى ميلان فيوتورو ديل كورنو، وكذلك مع الآخرين في قطاع الشباب، في تآزر لتقييم نمو كل لاعب، وذلك بفضل إمكانية تدريبهم مع ماينان. الكابتن يمثل أيضًا قيمة مضافة، كما هو الحال مع مودريتش على مستوى الشباب الذين يتدربون مع الفريق الأول خلال الأسبوع.