ميلان، مراقبون في ملعب «دال أرا» لمباراة بولونيا ولازيو: إليكم اللاعبين الذين يتابعهم الروسونيري

ستتمحور أولويات ميلان في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل أساسي حول ضم مهاجم قادر على تسجيل أكثر من عشرة أهداف في الموسم، بالإضافة إلى مدافع قلب يمكنه اللعب أيضًا كظهير جانبي في خط دفاع ثلاثي. وقد التقى أليجري في الأيام الماضية مع إدارة النادي لتبادل الأفكار الأولي حول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي ستشهد توسيع تشكيلة النادي الواقع في شارع ألدو روسي من 19 لاعبًا حاليًا إلى 24 أو 25 لاعبًا، استعدادًا للعودة المحتملة إلى دوري أبطال أوروبا. ووفقاً لأحدث الشائعات، بدأت عمليات المراقبة يوم الأحد الماضي في بولونيا خلال المباراة بين الروسوبلو ولازيو.