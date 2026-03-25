ميلان، مبعوثون في كارديف لمتابعة باجراكتاريفيتش وألايبيغوفيتش من البوسنة والهرسك

أبهر كريم ألايبيغوفيتش من شاهده مباشرة بمهاراته الكروية وشخصيته الجذابة. ويقدم ألايبيغوفيتش أداءً رائعاً مع فريق ريد بول سالزبورغ، سواء من حيث عدد الأهداف أو استمرارية الأداء. وُلد ألايبيغوفيتش في كولونيا عام 2007 لأسرة بوسنية، وفضل أن يلتزم بالانتماء العائلي عند اختيار المنتخب الوطني الذي سيمثله. في إيطاليا، يحظى بإعجاب كبير من قبل كل من نابولي ويوفنتوس، اللذين قاما بالاستفسار عنه. وماذا عن ميلان؟ سيقوم غدًا بإرسال ممثلين إلى كارديف لدراسة عن قرب هذا الموهبة التي سجلت 11 هدفًا وقدمت 3 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.





سيُرسل النادي الروسونيري مبعوثين إلى كارديف لحضور المباراة بين ويلز والبوسنة والهرسك التي ستحدد، على الأرجح، هوية المنافس القادم لإيطاليا في التصفيات. ألايبيغوفيتش ليس الوحيد: فقد أعجب ميلان كثيراً أيضاً بقدرات الجناح الهجومي، وهو بوسني أيضاً رغم أنه وُلد في الولايات المتحدة، وبالتحديد في أبليتون بولاية ويسكونسن، قبل أن يختار منتخب والديه.