FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
ميلان، ما الذي يتردد عن جيرارد مارتين

ما الذي يتردد حول الصفقة المحتملة للروسونيري مع اقتراب فصل الصيف.

في انتظار معرفة الترتيب النهائي في ختام الموسم، وما إذا كان الهدف المحدد المتمثل في التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا سيتحقق أم لا،يبدأ ميلان في إجراء تقييماته وتحديد الصفقات المناسبة لتعزيز تشكيلة الفريق الأحمر والأبيض استعداداً للموسم المقبل، الذي يأمل المسؤولون في مقر النادي بشارع ألدو روسي أن يتزامن مع العودة إلى أكبر مسابقة أوروبية.

من بين الأسماء المختلفة المكتوبة في دفتر الملاحظات، ينبغي الانتباه إلى المسار الذي يقود إلى جيرارد مارتين، والذي سيكون، مع ذلك، أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.

  التنسيق، يحظى بإعجاب الجميع بفضل مرونته

    ليس من المستغرب أن يعجب ميلان بلاعب مثل جيرارد مارتين، مدافع برشلونة القادر على شغل أدوار ومراكز متعددة ضمن خط الدفاع. يبلغ اللاعب 24 عامًا، وينتهي عقده في 30 يونيو 2028، وقد دخل منذ فترة طويلة في دائرة اهتمام النادي الذي يقع مقره في شارع ألدو روسي، الذي يبحث عن لاعب (أو أكثر من لاعب) قادر على توسيع الخيارات المتاحة في خط الدفاع.

    نظراً لمرونته وإمكانياته في التطور، فإن مارتين هو اسم ينوي ميلان الاستمرار في التركيز عليه في المستقبل القريب.

  ما الذي يتم ترشيحه

    ولكن في ظل الوضع الحالي، ما هي الأخبار المتسربة حول هذه الصفقة المحتملة؟
    وفقاً لما ذكره ماتيو موريتو على قناة يوتيوب الإيطالية الخاصة بفابريزيو رومانو، فإن جميع أطراف ناديبرشلونة (وبشكل خاص المدرب هانسي فليك) سعداء وراضون عن أداء جيرارد مارتين على أرض الملعب.

    اللاعب نفسه مرتبط جدًا ببيئة البلوغرانا، وبنهاية الموسم، وبالنظر إلى عقده الذي ينتهي في عام 2028، من المتوقع - وفقًا لموريتو - أن يجلس برشلونة مع وكلائه للتفاوض والتحدث عن تجديد محتمل للاتفاق الحالي، مما يوضح أنه لاعب يُعتمد عليه في المستقبل.

