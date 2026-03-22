ميلان، ما الذي يتردد عن جيرارد مارتين

في انتظار معرفة الترتيب النهائي في ختام الموسم، وما إذا كان الهدف المحدد المتمثل في التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا سيتحقق أم لا،يبدأ ميلان في إجراء تقييماته وتحديد الصفقات المناسبة لتعزيز تشكيلة الفريق الأحمر والأبيض استعداداً للموسم المقبل، الذي يأمل المسؤولون في مقر النادي بشارع ألدو روسي أن يتزامن مع العودة إلى أكبر مسابقة أوروبية.

من بين الأسماء المختلفة المكتوبة في دفتر الملاحظات، ينبغي الانتباه إلى المسار الذي يقود إلى جيرارد مارتين، والذي سيكون، مع ذلك، أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.