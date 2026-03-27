كريستيان كوموتو هو موهبة في طور الانطلاق. ويُعزى تطوره مع فريق سبيزيا إلى مجموعة من العوامل: مهارات فنية تفوق متوسط أقرانه في العمر (مواليد 2008)، وعقلية محترفة، وطموح مثير للاهتمام بالتأكيد يستحق أن يُغذى في السنوات المقبلة. بعد أن أبهر الجميع، بالمعنى الحقيقي للكلمة، في أكاديمية ميلان للشباب، اختار طريق الإعارة ليختبر كرة القدم مع الكبار. وقد وقع اختياره على منطقة ليغوريا المتعطشة لكرة القدم الحقيقية. وهو ابن المدافع السابق جيانلوكا كوموتو، ويثبت أنه يتمتع بشخصية غير عادية، وهو ما أكدته ركلة الجزاء الشهيرة التي سجلها بضربة الملعقة مع الفريق الأول للروسونيري خلال الجولة الصيفية في أستراليا.
ميلان، كوموتو يتألق في صفوف سبيزيا: المفاجأة المحتملة للموسم المقبل، التفاصيل
أرقام إيجابية
في لا سبيتسيا، يكتسب كوموتو مكانة لا بأس بها على الرغم من الوضع الصعب الذي يمر به النادي الأسود والأبيض، الذي يخوض بطولة ذات أهداف وتوقعات تختلف عن الخطط الموضوعة في بداية الموسم. كما انتهت فترة تولي دونادوني مهامه بشكل مرير، وعاد لوكا دانجيلو، في ظل ترتيب الفريق الحالي الذي يشير إلى هبوطه. على الرغم من أداء الفريق، شارك لاعب الوسط المملوك لميلان في 22 مباراة من أصل 32، مع مستويات أداء عالية جدًا مثل المباراة خارج أرضه أمام باليرمو الطموح، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
الميزات
كوموتو هو لاعب خط الوسط العصري النموذجي القادر على أداء أدوار لاعب الوسط المتقدم أو صانع الألعاب أو لاعب خط الوسط الدفاعي بنفس المستوى من الأداء. وهو لاعب يميني بطبيعته، يتمتع ببنية جسدية قوية (185 سم)، ويتميز بذكائه التكتيكي وقدرته على قراءة اللعب. يلعب بشكل جيد في التمريرات القصيرة والطويلة على حد سواء، ويأتي بعد أسبوع مهم على الصعيد الشخصي: حيث سجل هدفاً مع منتخب إيطاليا تحت 19 عاماً بقيادة بوليني في الفوز على نظرائهم من المجر.
تقديره من أليجري
أعرب ماسيميليانو أليجري عن تقييمه الإيجابي لمسيرة نمو كوموتو، معتبراً إياه جاهزاً للانتقال إلى مستوى أعلى. ويقوم طاقمه الفني بمتابعته عن كثب، خطوة بخطوة ومباراة بعد مباراة، في مغامرته بالدوري الإيطالي الثاني مع فريق سبيتسيا. كما أشاد المدرب الليفورنسي به علناً في مؤتمر صحفي عقد مؤخراً، مشيراً إليه باعتباره أحد المواهب الشابة للروسونيري التي يجب أن يُبنى عليها مستقبل ميلان.
مباشرةً إلى الفريق الأول
إن احتمال رؤية كوموتو، بدءًا من الصيف المقبل، في ميلانيلو بشكل دائم خلال موسم 2026/27 يمثل خيارًا ملموسًا تدرسه الإدارة بعناية.وهو خيار من شأنه أن يدل على الرغبة في المراهنة على المواهب الشابة التي تم تدريبها بالفعل ضمن منظومة الروسونيري.
بالنسبة لكوموتو، سيكون هذا خطوة أساسية في مسيرة نموه، مع فرصة للتعامل يومًا بعد يوم مع بيئة عالية المستوى ومواجهة التحديات التي تنطوي عليها بطولة الدوري الإيطالي. سيتوقف الكثير على التقييمات النهائية التي ستجرى في الأشهر المقبلة، لكن المسار قد يكون محددًا بالفعل: كوموتو لن يكون معارًا بعد الآن، بل سيكون على الفور مع أليجري في ميلان في المركز السادس.