عاد رافا ليو ليشكل قضية مثيرة للجدل في ميلان. فالأهداف التسعة التي سجلها في الدوري لم تنقذ موسمًا متقلبًا ومثيرًا للجدل مرة أخرى، ولم يكن أداء البرتغالي مقنعًا تمامًا. كما أن المشادة التي حدثت عند استبداله في مباراة لاتسيو أعادت فتح النقاش حول موقف اللاعب وعقليته. وهذا عامل، إلى جانب أدائه وصعوبة اندماجه في خطة أليجري، يضع مستقبله في ميلانو في خطر حقيقي. لم يتم تجديد العقد، وأصبح ليو معروضاً في سوق الانتقالات، لكن لا يبدو أن هناك طابوراً من المهتمين به.
ميلان، قضية ليو: الخلاف مع بوليسيتش، وتجميد تجديد العقد، والشكوك حول مستقبله. إنه معروض في سوق الانتقالات لكن لا توجد عروض له
لياو-ميلان، التوتر في الهواء
ميلان ولياو، قصة حب طويلة تمر الآن بفترة من التراجع. ما حدث في ملعب «أوليمبيكو»، حيث رفض اللاعب التبديل وتملص من محاولة أليجري احتضانه، ترك آثاراً سلبية. ليس من الناحية التأديبية،لأن اللاعب لن يتعرض لغرامة، ولكن من ناحية معنويات الفريق، نعم.
فقد استمرت التوترات حتى بعد صافرة النهاية، ولم يرق ما فعله رافا للمسؤولين وزملائه، ويكفي أن ننظر إلى ردود فعل تاري وماينان. علاوة على ذلك، يبدو أن الخلاف مع بوليسيتش استمر حتى داخل غرفة الملابس، مما دفع أليجري للتدخل. ولم تكن هذه هي الخطوة الخاطئة الوحيدة للبرتغالي الذي، على العكس، كما يكتب صحيفة كورييري ديلا سيرا، لم يبدُ في الأسابيع الأخيرة مركزاً بشكل كافٍ على مصير النادي، كما تشهد على ذلك بعض وجبات الإفطار الجماعية التي تم تخطيها.
ما هو المستقبل؟
كل هذه المواقف تعقد مستقبل نجم ميلان، وهو مستقبل لا يزال مجهولاً. فقد تم فعلياً تجميد المفاوضات بشأن تجديد العقد، الذي ينتهي في عام 2028 – ويضمن له 5.5 مليون يورو سنوياً – وستُستأنف المحادثات، إن حدث ذلك، بعد انتهاء الموسم. ومن المؤكد أن ميلان سيستمع إلى العروض الواردة من السوق في الصيف، إن وجدت.
على الرغم من وجود بند في عقده بقيمة 170 مليون يورو، إلاأن البرتغالي قديتم بيعه مقابل مبلغ يقارب 80 مليون يورو، ولكن حتى الآن، لم تصل أي عروض كبيرة له. كما يوضح صحيفة كورييري، يأمل الروسونيري في اهتمام محتمل من الدوري الإنجليزي الممتاز والمملكة العربية السعودية.
في حال تحقق رحيل ليو، فإن ميلان قد حدد بديلهالمحتمل. ووفقاً لصحيفة "لا غازيتا"، فإن البديل هو النرويجي أنطونيو نوسا، المهاجم المولود عام 2005 في لايبزيغ، والذي تقدر قيمته بـ 35 مليون يورو.