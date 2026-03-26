Milan Hello Rabiot 16x9Calciomercato
Andrea Longoni

ميلان، في الصيف: المزيد من رابيو والقليل من موسى؛ لا يمكن التوفير أو الاكتفاء بالمحاولات، خاصةً فيما يتعلق بالمهاجم

ميلان

التوقعات التي تركز على سوق الانتقالات الصيفية

يجب على ميلان، الذي يحتل المركز الثاني حالياً، أن يركز على إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن والبدء في التخطيط للموسم المقبل، خاصةً مع اقتراب تأكيد مشاركته في دوري أبطال أوروبا القادم.

أعتقد أن الهدف يجب أن يكون محاولة رفع مستوى الطموح: العودة في أغسطس بفريق قادر على المنافسة على لقب الدوري.

  نحن بحاجة إلى قادة

    ولهذا السبب بالتحديد، سيكون من الضروري إجراء تعاقدات على مستوى عالٍ، وقبل كل شيء الاستماع إلى المدرب، الذي أعلن بالفعل عن رغبته في ضم لاعبين جاهزين وذوي خبرة.

    وبمحاولة للتلخيص: المزيد من رابيو والقليل من موسى. وهو محق تمامًا في هذا: من الأسهل بكثير محاولة الفوز إذا كان لديك في الفريق لاعبون من عيار وخبرة الفرنسي، بدلاً من شباب مثل الأمريكي. لا شيء ضد هذا الأخير، لكنه مثال جيد: إنهما صورتان لفلسفتين متعارضتين. فلسفة أليجري هي الفائزة.

    يجب على النادي أن يحاول إرضاءه، بتوفير كوادر بشرية أفضل مقارنة بالموسم الحالي. هذا العام، يحتل ميلان المركز الثاني بفضل أداء عام جيد جدًا، لكن من هم القادة على أرض الملعب؟ ماينان ورابيوت ومودريتش: أقوى 3 لاعبين وأكثرهم خبرة، وليس من قبيل الصدفة.

  هجوم حاسم

    سيكون الهجوم هو النقطة الأساسية. وفي هذا الصدد، فإن البحث عن مهاجم صلب ليس بالأمر السهل، لكنه سيكون بالتأكيد الخطوة الأهم. فإذا نجح ميلان، بعد سنوات عديدة، في العثور على المهاجم الصلب المناسب، عندها يمكنه حقاً أن يطمح للفوز. وإلا، فستبقى المشاكل المزمنة التي يعاني منها منذ بضع سنوات. إنه دور لا يمكن التهاون فيه أو التعاملمعه بالتجارب والمراهنات.

    من المؤسف عدم محاولة الدخول بين يوفنتوس وفلاهوفيتش، لأنه لا توجد ضمانات في السوق. دوسان سيكون ضمانة، وأليجري يرى ذلك أيضًا. لكن ربما فات الأوان الآن.

