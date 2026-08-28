أفضل انطلاقة لميلان: السن يتحدى معزوفة مودريتش .. وانهيار يؤهل نجمه الشاب لبيع "هوت دوج" جوار سان سيرو!

مرة أخرى يحقق ميلان الانتصار، ويحقق انطلاقة مثيرة في الدوري الإيطالي، بفوزه على فينيسيا، بنتيجة (2-0)، في معقل السان سيرو، ليحصد "6" نقاط في أولى مباراتين لأول مرة منذ عام 2014.

هنيئًا بالمدرب روبن أموريم، خرج بالمهم، ولكن هناك علامات استفهام حول أداء ميلان، ففي بعض الأحيان، كان بالإمكان أن نشاهد فينيسيا يحقق أول فوز على الروسونيري منذ 1942، إلا أن عنصر الخبرة حسم كل شيء.

أموريم قرر الدفع بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش، في التشكيل الأساسي، ولعب لمدة 74 دقيقة، قبل أن يقرر سحبه من الملعب، وإشراك أردون ياشاري.

بشكل عام، ماذا قدم لوكا مودريتش؟ وما أبرز النقاط حول انتصار ميلان؟، هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..