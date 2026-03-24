ميلان، فيليبو غالي: "برلسكوني منع تناول الحلوى واكتشف غوليت، وتفوق على رومينيغه في إنتر وتاكوني في يوفنتوس"

يتذكر المدافع السابق لفريق «الروسونيري» الأيام الذهبية التي قضاها مع الرئيس.

يتذكر فيليبو غالي مسيرته مع ميلان في عهد سيلفيو برلسكوني. صرح المدافع السابق للروسونيري في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديل سبورت»: «طائرات الهليكوبتر في ملعب أرينا، كانت مخاطرة كبيرة. لحظات لا تصدق، رائعة. انطلقنا من مطار ليناتي الخاص بكبار الشخصيات في الصباح. كانت السماء تمطر بغزارة، لكن كان هناك الكثير، الكثير جدًا من الناس. كانوا يرددون الأناشيد والشعارات، وكان سيزار كاديو يقدم الحفل. كان هناك الكثير من البهجة والحماس، وكان بعضنا خائفًا من الفوضى الشديدة. كان من المقرر أيضًا تقديم عرض، لكنه أُلغي بسبب سوء الأحوال الجوية".


"أراد برلسكوني أن يذهلنا. قال لنا أن نتوقف عن المزاح والسخرية، وأننا ميلان وأن نركز فقط على ميلان، وأن هذا الفريق محكوم عليه بالفوز".

"ثم ذهبنا إلى أركوري، بالطائرة المروحية. كانت السنة الأولى سنة تجريبية: كان هناك لاعبون جدد وأفكار جديدة، وكان البعض مشوشًا بعض الشيء".


  • "هل قال حارس مرمى يوفنتوس، تاكوني، إننا سنحتاج إلى طائرات هليكوبتر للهروب؟ لكن الأمور سارت بشكل مختلف".

    "قال مهاجم إنتر، رومينيغه، إن شراء العديد من النجوم لا يكفي للفوز، فرد عليه برلسكوني: انتظر وسترى".


    "كان الرئيس يحب التفاصيل، حتى في مجال التغذية. في برشلونة، في كأس غامبر على ما أعتقد، دخل في جدال مع المدرب والطبيب بشأن الحلوى، وحظرها. لكن في ذلك اليوم اكتشفنا رود غوليت. قال لنا سيلفيو: 'رأيت لاعباً من ميلان'. كان هو، وضمّه في العام التالي مع ماركو فان باستن وأريغو ساكي، وهو اختيار ناجح بشكل مذهل. ضمّه من دوري الدرجة الثانية، وهي مغامرة كبيرة. كان برلسكوني يقول غالبًا إنهم يتشاركون فكرة الفوز مع الاستمتاع. أراد أن يصل بالميلان إلى قمة إيطاليا وأوروبا والعالم. وقد نجحنا في ذلك".


