لا يزال مستقبل ماركوس راشفورد غامضاً. سيتعين على الجناح الإنجليزي أن يبذل قصارى جهده في نهاية الموسم هذه للحصول على تأكيد من نادي برشلونة؛ وفي هذا السياق، فإن الإصابة التي تعرض لها رافينها (الذي سيضطر إلى التوقف عن اللعب لمدة خمسة أسابيع بسبب إصابة في العضلة الفخذية اليمنى، كما أكدت مصادر مقربة من النادي البلوغرانا لصحيفة موندو ديبورتيفو) قد يمنح لاعب مانشستر يونايتد السابق فرصة فريدة من نوعها لإقناع النادي الكتالوني بشكل نهائي بممارسة خيار شراء اللاعب من الإعارة (بقيمة 30 مليون يورو) من فريق الشياطين الحمر.
ترجمه
ميلان، عودة راشفورد إلى دائرة الاهتمام: تأكيدات من إسبانيا وإنجلترا، ما الذي يتردد حول مستقبله
هل سيقوم برشلونة بشراء عقده؟
يُشير زملاؤنا في «موندو ديبورتيفو» إلى أن الوفد المرافق لراشفورد ونادي برشلونة قد اتفقا بالفعل على الشروط التعاقدية المحتملة لاتفاقه المستقبلي، في حال قرر النادي الكتالوني تفعيل الخيار وشراء اللاعب الإنجليزي.
ومع ذلك، لن يتم اتخاذ القرار النهائي إلا في نهاية الموسم الرياضي، وفقط إذا تمكن البلوغرانا من التكيف مع المعايير الصارمة للعب المالي النظيف.
ميلان وباريس سان جيرمان في سوق الانتقالات
ولكن ماذا لو لم يكن الأمر كذلك؟
على الرغم من معرفة رغبة اللاعب في البقاء في كاتالونيا ومواصلة اللعب للنادي في الدوري الإسباني، إلا أنه في حال عدم التوصل إلى قرار نهائي بشراء راشفورد، فهناك على الأقل ناديان كبيران على أهبة الاستعداد للانضمام إلى السباق من أجل التوصل إلى صفقة محتملة لضم اللاعب.
وكما أفاد موقعCaughtOffside، فإن الناديين هما ميلانوباريس سان جيرمان اللذان يراقبان عن كثب الوضع المحيط براشفورد. وقد أبدى كل من الروسونيري والفرنسيين اهتمامًا باللاعب في الماضي، وقد يعودان إلى السباق مرة أخرى في الصيف إذا عاد الجناح البريطاني إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.