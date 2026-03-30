يواصل ميلان الضغط من أجل التعاقد مع أندريه. ووفقاً لوسائل الإعلام البرازيلية، قدم «الروسونيري» عرضاًجديداً إلى نادي كورينثيانز،الذي طلب بعض الوقت للرد.
ميلان، عرض جديد لضم أندريه: 22 مليون يورو لإقناع كورينثيانز، وكيف سارت الأمور في المرة السابقة
وكما أوضحت ESPN البرازيل، يبدو أن«تيمو» تلقى عرضًا جديدًا لضمان التعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب. ويبلغ قيمة العرض الجديد 22 مليون يورو، منها 18 مليون يورو كدفعة ثابتة و4 ملايين يورو إضافية مرتبطة بمكافآت تعتمد على الأهداف الرياضية. وبموجب هذا العرض، سيحصل «الروسونيري» على 70% من الحقوق الاقتصادية للاعب. لكن لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عامًا قد أبدى استعداده للتنازل عن 30% من حقوقه – التي يديرها بنفسه – إلى ميلان، من أجل تسهيل إتمام الصفقة.
من جانبه، يدرس نادي كورينثيانز الأمر وقد أخذ وقتاً لتقييم العرض، مدعومًا باهتمام أندية أخرى مثل بنفيكا وأتلتيكو مدريد، مما قد يؤدي إلى دخول اللاعب في مزاد. قبل بضعة أسابيع، كان ميلان نفسه مقتنعًا بأنه قد حسم صفقة اللاعب، قبل أن يتراجع رئيس نادي تيماو، أوسمار ستابيلي. في ذلك الوقت، اعتقد الروسونيري أنهم أبرموا الصفقة مقابل حوالي 17 مليون يورو – تُدفع على ثلاث دفعات: 15 مليون يورو ثابتة و2 مليون أخرى متغيرة مقابل 70% من الحقوق الاقتصادية للاعب – لكن الصفقة فشلت في المراحل النهائية بسبب فيتو الرئيس.