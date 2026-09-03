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Yosua Arya و علي سمير

ترجمه

"لولاه لفشلت الصفقة" .. مودريتش يكشف دور مورينيو التاريخي في انتقاله لريال مدريد

لوكا مودريتش
جوزيه مورينيو
ريال مدريد
الدوري الإسباني
ميلان
الدوري الإيطالي

المدرب البرتغالي رفض الاستسلام

كشف لوكا مودريتش عن الفضل الذي يعود إلى مدربه السابق جوزيه مورينيو في إتمام صفقة انتقاله الأسطورية إلى ريال مدريد عام 2012.

وأوضح لاعب الوسط المخضرم أن الإصرار المتواصل من جانب المدرب البرتغالي هو ما منع العملاق الإسباني من التخلي عن مفاوضاته الطويلة مع توتنهام هوتسبير.

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  • تأملات مودريتش في انتقاله إلى مدريد

    رسّخ مودريتش مكانته كواحد من أكثر لاعبي خط الوسط تأثيرًا في تاريخ كرة القدم عقب مسيرته الحافلة بالألقاب مع ريال مدريد. فقد وضع صانع الألعاب المخضرم معيارًا عاليًا في العاصمة الإسبانية وجد النادي صعوبة بالغة في تكراره. وبينما يمارس نشاطه الآن بعيدًا عن ملعب سانتياجو برنابيو، تحدّث مودريتش بصراحة عن الظروف التي أحاطت بانتقاله في البداية.

    وخصّ اللاعب الكرواتي مورينيو بالذكر باعتباره القوة الدافعة الرئيسية وراء الانتقال الذي حدّد ملامح مسيرته. فقد انضم مودريتش إلى ريال مدريد عام 2012 مقابل 35 مليون يورو بعد أربعة مواسم مميزة مع توتنهام. غير أن الصفقة أثارت في البداية شكوك النقاد ولم تكن انتقالًا سلسًا على الإطلاق.

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    تدخّل مورينيو الحاسم

    وفي مقابلة مع ماركا، أوضح مودريتش أن إصرار مورينيو الشديد كان السبب الحاسم وراء إتمام الصفقة في نهاية المطاف، إذ رفض المدرب البرتغالي ببساطة قبول الرفض خلال المفاوضات المعقدة بين الناديين.

    وكشف مودريتش قائلاً: "النادي بشكل عام فعل كل شيء حتى تحدث الصفقة، ولكني أعتقد أن مورينيو كان العامل الأهم في انتقالي لريال مدريد".

    "لم تكن المفاوضات مع توتنهام سهلة. كانت صعبة وطويلة. ولو لم يكن مورينيو مصراً إلى هذا الحد، ربما كان مدريد سينسحب من المفاوضات. لهذا السبب أعتقد أنه كان صاحب الدور الأهم."

  • عملا معًا لفترة قصيرة

    كما عبّر مودريتش عن حبه العميق وامتنانه لرئيس النادي فلورنتينو بيريز لدوره في إتمام الصفقة. ومع ذلك، أكّد أن دعم مورينيو له منذ اليوم الأول وحبه له كانا يعنيان له كل شيء.

    ولسوء حظ الثنائي، كانت فترة عملهما معاً في إسبانيا قصيرة في نهاية المطاف. فقد كان موسم 2012-13 هو العام الأخير لمورينيو على رأس القيادة الفنية لريال مدريد. إذ رحل المدرب بعدما فشل الفريق في التتويج بلقب كبير، وخرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

    وأشار مودريتش: "الشيء المؤسف الوحيد هو أنني لم ألعب تحت قيادته لأكثر من عام. لقد تعلمت الكثير خلال ذلك العام معه، لكنني كنت أتمنى اللعب تحت قيادته لفترة أطول".

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    العودة إلى برنابيو؟

    يرتبط مودريتش حاليًا بعقد مع العملاق الإيطالي ميلان يمتد حتى يونيو 2027. وبينما استبعد ضاحكًا فكرة العودة إلى مدريد كلاعب في ظل فترة تولّي مورينيو الحالية، أوضح لاعب الوسط أنه ينوي الاستقرار في إسبانيا بمجرد انتهاء مسيرته كلاعب.

    ويتصدّر تولّي منصب تنفيذي أو إداري في نهاية المطاف داخل البرنابيو قائمة أمنياته على المدى الطويل حاليًا.

    واعترف مودريتش قائلًا: "مدريد هي بيتي وبالطبع أودّ العودة يومًا ما. لكننا سنرى كيف وفي أي دور، إن حدث ذلك."

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