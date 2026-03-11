ميلان، جيمينيز يفاجئ الجميع: يتجه نحو الاستدعاء لمباراة لاتسيو

يوم الأحد مساءً، ينتظر ميلان لقاءً حاسماً في ملعب أوليمبيكو مع لاتسيو، في محاولة لإحياء آماله في تحقيق انتفاضة مذهلة في الدوري الإيطالي على حساب إنتر، الذي يتمتع بفارق كبير يبلغ 7 نقاط. سيخوض ميلان المباراة بدون رابيو، الذي تم إيقافه من قبل القاضي الرياضي بعد حصوله على بطاقة صفراء في الديربي، ولكن مع وجود جيمينيز: سيتم استدعاء اللاعب المكسيكي الدولي، ما لم تحدث مفاجآت، للمشاركة في المباراة ضد فريق ساري.