ميلان، جيمينيز يفاجئ الجميع: يتجه نحو الاستدعاء لمباراة لاتسيو
حالة جيدة
يحتاج إلى وقت ليعود إلى لياقته بنسبة 100٪، لكن نقطة الانطلاق ممتازة، وهي بالتأكيد أعلى من التوقعات. أظهر سانتياغو جيمينيز إشارات مهمة في حصة التدريب أمس، حيث عمل جيدًا وبكثافة. الدوافع يمكن أن تحدث فرقًا، وهي عالية بالنسبة للاعب السابق في فينورد لسببين: الذهاب إلى كأس العالم مع المكسيك واللعب من أجل تأكيد بقائه في الموسم المقبل مع الروسونيري. حان الوقت بالنسبة لسانتي للانتقام وإثبات قيمته.
استدعي مع لاتسيو
يوم الأحد مساءً، ينتظر ميلان لقاءً حاسماً في ملعب أوليمبيكو مع لاتسيو، في محاولة لإحياء آماله في تحقيق انتفاضة مذهلة في الدوري الإيطالي على حساب إنتر، الذي يتمتع بفارق كبير يبلغ 7 نقاط. سيخوض ميلان المباراة بدون رابيو، الذي تم إيقافه من قبل القاضي الرياضي بعد حصوله على بطاقة صفراء في الديربي، ولكن مع وجود جيمينيز: سيتم استدعاء اللاعب المكسيكي الدولي، ما لم تحدث مفاجآت، للمشاركة في المباراة ضد فريق ساري.