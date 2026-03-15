ميلان، جيلا تحت المراقبة: هدف لتعزيز الدفاع، الحقيقة الكاملة حول الصفقة مع لاتسيو

لن تكون مباراة لاتسيو وميلان كغيرها من المباريات.
وبالنسبة للفريق الروسونيري بقيادة ماسيميليانو أليجري على وجه الخصوص، أصبحت الرهانات أعلى مما كان متوقعاً: فقد جعل فوز نابولي على ليتشي فريق كونتي على بعد نقطة واحدة من ميلان، كما أن تعادل إنتر على أرضه أمام أتالانتا أعطى فرصة للنادي الذي يقع في شارع ألدو روسي لإعادة فتح المنافسة على اللقب تقريبًا والتقدم إلى 5 نقاط خلف النيرازوري بقيادة تشيفو.
ولكن بالإضافة إلى هذه الفرصة المتاحة للاعبين على أرض الملعب وللجهاز الفني، ستكون مباراة أوليمبيكو فرصة جيدة لفريق التعاقدات والإدارة لمراقبة ماريو جيلا عن قرب مرة أخرى، وهو هدف لميلان لتعزيز دفاعه في المستقبل.