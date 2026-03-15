ميلان، جيلا تحت المراقبة: هدف لتعزيز الدفاع، الحقيقة الكاملة حول الصفقة مع لاتسيو

ليس سراً، في الواقع، أن ميلان يرغب في تعزيز خط دفاعه استعداداً للموسم الصيفي. لا يمكن لأفضل خط دفاع في أوروبا ضمن الدوريات الخمس الكبرى الاعتماد، في الوقت الحالي، سوى على بافلوفيتش ودي وينتروتوموري، نظراً لغياب غابيا بعد الجراحة التي خضع لها لإزالة فتق إربي، وقلة مشاركات أودوغو (الذي من المرجح أن ينتقل على سبيل الإعارة في الصيف).

وحتى لو كان المدافع الإيطالي موجودًا، فإن خط دفاع يلعب بثلاثة لاعبين في هذه المستويات يحتاج إلى تعزيزات قادرة على التكيف مع أسلوب اللعب وفلسفة أليجري، بالإضافة إلى استكمال مجموعة تتمتع بموثوقية مطلقة من حيث الخصائص.

ماريو جيلا يتطابق مع هذه المواصفات، بالإضافة إلى أنه يمثل فرصة ممتازة في سوق الانتقالات نظرًا لانتهاء عقده (وكون المفاوضات حول تجديده في حالة انتظار تام) في 30 يونيو 2027. بالنسبة لرئيس لازيو كلاوديو لوتيتو، قد يمثل الصيف المقبل الفرصة الأخيرة لبيع اللاعب بسعر جيد، قبل المخاطرة بفقدانه مجانًا.

والميلان يريد أن يكون جاهزًا.