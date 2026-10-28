"طلبوا مني البقاء من أجل الأجواء فقط" .. راموش يكشف كواليس رحيله من باريس سان جيرمان إلى ميلان

راموش واصل: "في ذلك الوقت، أكد لي لويس كامبوس؛ المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أنه سيسمح لي بالرحيل هذا الصيف. كان من الصعب عليّ مغادرة باريس سان جيرمان، لأن المجموعة كانت رائعة حقًّا. كان هناك اللاعبون البرتغاليون الذين كنت أقضي معهم كل وقتي".