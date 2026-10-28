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"طلبوا مني البقاء من أجل الأجواء فقط" .. راموش يكشف كواليس رحيله من باريس سان جيرمان إلى ميلان
كنت أرغب في توديع باريس سان جيرمان في يناير 2026
وقال راموش في حواره: "كنت أرغب في مغادرة باريس سان جيرمان، لكن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا دائمًا في شهر يناير. لم يكن ذلك الخيار الأفضل، رغم أنني كنت أرغب في الرحيل في يناير. الآن أفهم الأمر بشكل أفضل. لقد رفض باريس سان جيرمان على الفور، وكان عليهم البحث عن لاعب آخر".
"كامبوس أكد لي أن الصفقة ستتم في الصيف"
راموش واصل: "في ذلك الوقت، أكد لي لويس كامبوس؛ المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أنه سيسمح لي بالرحيل هذا الصيف. كان من الصعب عليّ مغادرة باريس سان جيرمان، لأن المجموعة كانت رائعة حقًّا. كان هناك اللاعبون البرتغاليون الذين كنت أقضي معهم كل وقتي".
"كانوا يطلبون مني البقاء"
واختتم: "كانوا يعلمون أنني أريد الرحيل، وكانوا يقولون لي على سبيل المزاح أن أبقى ولو من أجل الأجواء فقط. لقد عشنا لحظات لا تُنسى حقًّا في هذه الحياة التي نعيشها".
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