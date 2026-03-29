Goal.com
مباشر
Bologna FC 1909 v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

ترجمه

ميلان، تعافي لوفتوس-تشيك: سيلعب بواقي خاص في المباراة ضد نابولي

سيتمكن ماسيميليانو أليجري من الاعتماد مجدداً على لاعب الوسط الإنجليزي في المباراة المقبلة.

تصل أخبار سارة من العيادة الطبية للروسونيري، حيث يمكن اعتبار روبن لوفتوس-تشيك قد تعافى رسمياً وأصبح جاهزاً للانضمام إلى تشكيلة ميلان بقيادة ماسيميليانو أليجري، استعداداً لمباراة الدوري التي ستُقام في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي ضد نابولي.

وبالتالي، سيكون لدى المدرب الليفورنسي سلاح إضافي في المباراة الحاسمة خارج أرضه على ملعب مارادونا أمام رجال أنطونيو كونتي، حيث سيتمكن لاعب الوسط الإنجليزي من المشاركة بعد الجراحة التي خضع لها إثر الإصابة التي تعرض لها في الوجه خلال المباراة التي أقيمت على أرضه أمام بارما.

  • حماية خاصة

    في المباراة الودية التي أقيمت أمس في ميلانيلو ضد لاعبي ميلان فوتورو، خاض لوفتوس-تشيك المباراة بأكملها، وشارك بنشاط في تدريبات أليجري. وبالتالي، يمكن اعتباره قد تعافى رسمياً استعداداً لمباراة نابولي.

    وسيلعب اللاعب الإنجليزي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "لا غازيتا ديل سبورت"، مرتدياً واقياً خاصاً لحماية الفك الذي تعرض لكسر الشهر الماضي في اصطدامه مع كورفي.

    • إعلان

  • ما الذي تم إنجازه

    لنتذكر ما حدث.

    في الدقيقة الثامنة من المباراة ضد بارما، بعد عرضية من سايليمايكرز، انطلق لوفتوس-تشيك داخل منطقة الجزاء للوصول إلى الكرة، واصطدم بالحارس كورفي الذي خرج بقبضات مغلقة. وبعد أن كاد يفقد وعيه جراء الضربة التي تلقاها، تم نقله وهو واعٍ إلى المستشفى حيث تبين إصابته بكسر في الأسنان العلوية والعظم الفكي، مما اضطره إلى الخضوع لعملية جراحية والبقاء خارج الملاعب منذ ذلك الحين.

