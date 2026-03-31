ميلان، تأكيد انضمام أندريه كوستيتش قادماً من بارتيزان بلغراد. تفاصيل الصفقة، وسيلعب مع ميلان فوتورو

أمس، دعا نائب رئيس النادي الصربي إلى عقد اجتماع استثنائي لأنه لم يكن على علم مطلقاً بهذه الصفقة. وأعرب ميياتوفيتش، لاعب فيورنتينا السابق، عن دهشته لما حدث: "بخصوص المعلومات المتعلقة بانتقال أندريه كوستيتش إلى ميلان، أشعر أنه من واجبي أن أخاطب أولاً مشجعي بارتيزان، وكذلك بقية الجمهور الرياضي. وأود أن أوضح، بوضوح، أنني أنأى بنفسي تماماً عن هذا القرار. وأؤكد، بمسؤولية، أنه لم يتم استشارتي بأي شكل من الأشكال بشأن انتقال أندريه كوستيتش، وأنني لم أرَ حتى عرض ميلان قط. وأشدد على أنه، حتى لو كنتُ مشاركاً في عملية اتخاذ القرار، كنتُ سأُعلم جميع أعضاء مجلس الإدارة بوضوح وبشكل لا لبس فيه أنني معارض تماماً لقبول عرض ضئيل للغاية كهذا. يشكل هذا السلوك انتهاكاً خطيراً لنظام الشركة الأساسي، نظراً لأنني، بحكم منصبي وصلاحياتي المحددة بوضوح، مسؤول عن القطاع الرياضي للنادي بأكمله، بما في ذلك المسائل المتعلقة بسياسة سوق الانتقالات وتطوير اللاعبين. [مياتوفيتش لموقع sportske]. هل هذه هي الطريقة التي ينوي النادي العمل بها في المستقبل؟ ببيع لاعبيه الواعدين دون مقابل؟ لقد اتخذتم هذا القرار على الرغم من أن بقية أعضاء مجلس الإدارة، بقيادة راسيم ليايتش، يعلمون أنني أجريت خلال الأشهر الماضية اتصالات ومحادثات مكثفة مع ممثلي عدة فرق من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بشأن بعض لاعبينا الشباب، ومنهم كوستيتش. وأنني أوضحت للجميع أن جميع لاعبينا لديهم بنود فسخ عقود بملايين الدولارات وأن سياسة النادي هي تقييم مواهبهم وإمكاناتهم الكروية بشكل مناسب. أرى أن هذا البيع قد خلق سابقة خطيرة، سيكون لها تأثير سلبي للغاية على تصور قيمة لاعبينا الشباب في سوق كرة القدم.

بصفتي نائب رئيس إحدى أكبر المؤسسات الرياضية في هذه المنطقة، نادي بارتيزان لكرة القدم، أتوقع أقصى درجات الشفافية ليس فقط فيما يتعلق بهذا الانتقال، بل أيضًا فيما يتعلق بإدارة النادي بأكملها، وأتوقع أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن. وفي الوقت نفسه، أناشد مرة أخرى بقية الإدارة، نظراً للعجز الواضح عن توفير الموارد المالية اللازمة للتشغيل العادي للنادي، وبطريقة لا تضر بمصالحه، ولا تنتهك المبادئ التأسيسية، أن يتم عقد جمعية استثنائية للنادي في أقرب وقت ممكن ودون تأخير، من أجل تحديد المسار والاستراتيجية التي ينبغي أن يتبعها نادٍ مهم وجاد مثل نادي بارتيزان لكرة القدم".