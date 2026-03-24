AC Milan v Torino FC - Serie A
Gabriele Stragapede

ميلان، بوليسيتش: "المستقبل؟ ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عنه. إذا سجلت هدفين، فإن الجماهير ستحتفي بك حتى لو كان الأداء سيئاً للغاية"

تحدث المهاجم الأمريكي من معسكر منتخب بلاده عن وضعه الحالي في ميلان.

لحظة حساسة من ناحية الأداء، حيث لم يسجل أي أهداف حتى الآن في عام 2026، لكنها فرصة لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، لمساعدة ميلان على مواصلة الصراع على لقب الدوري الإيطالي والتأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، وكذلك لمساعدة نفسه على الاستعداد على أفضل وجه لكأس العالم الذي سيُقام على أرضه.

أجرى كريستيان بوليسيتش، مهاجم الفريق الروسونيري الذي يقوده ويدربه ماسيميليانو أليجري، قبل المباريات الودية لمنتخب الولايات المتحدة ضد بلجيكا (28 مارس) والبرتغال (31 مارس)، مقابلة مطولة مع مجلة أمريكية تدعى Men's Journal.

  • كأس العالم على الأبواب

    "نعم، بالطبع، إنها فرصتنا الأخيرة للتحضير بشكل جدي، ولخوض بضع مباريات، ومتابعة أداء بعض اللاعبين، والاستعداد للحدث الكبير الذي يقترب بوضوح. كما أنها تمنحنا فرصة جيدة لتقييم مستوانا والاستعداد على أفضل وجه. لكن يبدو أن الموعد يقترب أكثر فأكثر".

    

  • كأس العالم 2022

    ثم عاد بوليسيتش للحديث عن تجربته في النسخة السابقة من كأس العالم: "لقد كانت تجربة مذهلة، بصراحة. شعرت أنني تعلمت الكثير عن نفسي وعن اللعبة وعن الفريق. أعني، أعتقد أننا في بعض اللحظات قمنا بعمل رائع حقاً للوصول إلى ما وصلنا إليه. نعم، أعتقد أننا يمكننا أن نتعلم الكثير من خوض مباراة كبيرة بنظام خروج المغلوب ضد فريق كبير. لذا، فإن أجمل الذكريات التي أحتفظ بها ترتبط بوجودي في الفندق مع اللاعبين، وإدراكي لأهمية تلك اللحظة. إنه شيء تحلم به منذ الطفولة، والآن أنتكون هناك أمر لا يصدق حقًا. والآن، مع توفر هذه الفرصة في بلدنا بأكمله، نحن متحمسون للغاية".

  • تصريحات بوتشيتينو حول الفترة التي قضاها في ميلان

    بعد ذلك، علق المهاجم الأمريكي على تصريحات مدربه بشأن الفترة الأخيرة التي قضاها في ميلانو مع فريق الروسونيري قائلاً: "أنا أقدر الدعم دائماً. لا يقلقني الأمر كثيراً. أشعر أنني في حالة جيدة حقاً وألعب بشكل جيد أيضاً. لذا كانت فترة مثيرة للاهتمام إلى حد ما. لدي دائمًا شعور بأنه يمكن أن تلعب بشكل سيئ للغاية، ولكن إذا سجلت هدفين، فإن الناس يهتفون لك. ويمكن أن يحدث العكس أيضًا. عليك ببساطة المضي قدمًا. هكذا تسير المسيرة المهنية، مع صعود وهبوط. أنا أحاول فقط الاستمرار في اللعب بشكل جيد، والحفاظ على لياقتي البدنية والشعور بالراحة. وهذا هو الأهم".

  • قائمة أفضل اللاعبين الأمريكيين في رأيه

    "ألا يمكنني أن أضم نفسي؟ (يضحك، ملاحظة المحرر). سأضم نفسي. سأضم بالتأكيد كلينت [ديمبسي]، ثم ربما لاندون دونوفان. أما بالنسبة للمكان الأخير، فلنضم ويستون [ماكيني]. إنه لاعبي المفضل. لذا فلنضمه".

  • أخبار السوق

    وأخيرًا، علق بوليسيتش على الشائعات المتداولة حول احتمال رحيله عن ميلان في الصيف قائلاً: "معظم الناس يخبرونني ويسألونني عن الأمر، وأنا أرد بأنني لم أرَ هذه الشائعات حتى. لا أعرف حقًا. أعتقد أن هناك دائمًا وقتًا ومكانًا مناسبين. وعادةً ما لا يكون ذلك عندما أكون في ذروة الموسم وألعب. لا أتحدث مع وكيل أعمالي عن الأندية أو الانتقال إلى مكان ما. لا يؤثر ذلك عليّ كثيرًا، لذا لا يؤثر عليّ على الإطلاق. بالطبع، عندما يحين الوقت للحديث عن ذلك وستكون هناك خيارات، لكن هذا ليس الوقت المناسب. وأنا سعيد بوجودي هنا في الوقت الحالي. لذا، أركز على ذلك قدر الإمكان".

