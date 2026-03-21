ميلان، بافلوفيتش يتحدث عن ركلة الجزاء التي سددها سيميوني: "لا أعرف ماذا أقول. إذا كان هدفي محظوظاً، فإن ركلة الجزاء كذلك..."

عاد ميلان إلى طريق الانتصارات بفضل فوزه 3-2 على تورينو في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي. كان ستراهينيا بافلوفيتش نجم المباراة، حيث سجل الهدف الرائع الذي منح الروسونيري التقدم في الشوط الأول، كما ارتكب خطأً على سيميوني، مما أدى إلى احتساب ركلة جزاء (بعد استشارة الحكم فورنو من تقنية الفيديو المساعد) لصالح الفريق الغراناتي، الذي أعاد المباراة إلى نقطة البداية في الدقائق الأخيرة.

وعلق المدافع المركزي للروسونيري نفسه على المباراة وتحدث إلى ميكروفونات DAZN، خاصةً عن حادثة ركلة الجزاء من علامة الحادي عشر: "لقد فعلت كل شيء اليوم، هدف رائع، ركلة جزاء... لكن فوفانا هو أفضل لاعب اليوم".