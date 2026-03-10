غرامة قدرها 22.000,00 يورو: على نادي ميلان على أساس المسؤولية الموضوعية، لتسببه دون مبرر في تأخير دقيقتين خلال الشوط الثاني؛ تكرار متواصل.

غرامة قدرها 8.000,00 يورو: على نادي ميلان لأن مشجعيه، خلال المباراة، وجهوا بشكل متكرر هتافات مهينة إلى لاعبين من الفريق المنافس؛ ولأنهم، في الدقيقة 47 من الشوط الأول، وجهوا شعاع ليزر إلى لاعب من الفريق المنافس؛ عقوبة مخففة بموجب المادة 29، الفقرة 1، البند ب) من CGS.

غرامة قدرها 3000 يورو: على نادي بولونيا لأن مشجعيه ألقوا، خلال المباراة، ثلاث قنابل دخانية داخل الملعب؛ عقوبة مخففة بموجب المادة 29، الفقرة 1، البند ب) من CGS

غرامة قدرها 2000 يورو: على نادي جنوة لأن مشجعيه ألقوا قنبلة دخانية على أرض الملعب في الدقيقة 7 من الشوط الثاني؛ عقوبة مخففة بموجب المادة 29، الفقرة 1، البند ب) من CGS.

غرامة قدرها 2000 يورو: على نادي LECCE لأن مشجعيه ألقوا قنبلتين دخانيتين داخل الملعب في الدقيقة الأولى من الشوط الأول؛ عقوبة مخففة بموجب المادة 29، الفقرة 1، البند ب) من CGS.