ميلان، إستوبينيان على وشك الرحيل: توتنهام الإنجليزي مهتم به، وإليكم طلب الروسونيري

مستقبل بيرفيسإستوبينيان في ميزان. الجناح الإكوادوري - الذي انضم إلى الروسونيري قادماً من برايتون في الصيف الماضي في صفقة انتقال نهائية بقيمة 17 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمكافآت - لم يقنع إدارة الروسونيري تماماً وقد يغادر إيطاليا بعد موسم واحد فقط. على الرغم من هدف الفوز الذي سجله اللاعب المولود عام 1998 في الديربي ضد إنتر، إلا أن لاعب فياريال السابق غالبًا ما كان بطلًا سلبيًا لأداء لم يكن على المستوى المطلوب. لدرجة أن المدرب ماكس أليجري فضل في عدة مناسبات الشاب دافيد بارتيساغي عليه.