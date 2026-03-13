ميلان، إستوبينان يتفوق على بارتيساغي: إليكم قرارات أليجري استعداداً لمباراة لاتسيو

يعمل ميلان بجد استعداداً للمباراة الحاسمة التي ستقام على ملعب «أوليمبيكو» ضد لاتسيو. سيضطر أليجري إلى الاستغناء عن رابيو الموقوف، ويفكر في ريتشي ليحل محله: حيث يتفوق لاعب تورينو السابق بفارق واضح في المنافسة مع جاشاري. في الهجوم، يبدو أن الثنائي كريستيان بوليسيتش ورافائيل ليو سيحظيان بالثقة، مع استعداد فولكروغ لتقديم الدعم. وسيتواجد أكثر من 10 آلاف من مشجعي الروسونيري في ملعب أوليمبيكو لدعم "الشيطان" في سعيه الصعب، لكن الممكن، للعودة إلى صدارة الدوري الإيطالي.